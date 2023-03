WhatsApp, 2 applicazioni SEGRETE per essere invisibili e recuperare i messaggi

Secondo le ultime informazioni che sono pervenute tramite il web, WhatsApp avrebbe in programma degli aggiornamenti davvero interessanti, i quali però si stanno facendo attendere. L’obiettivo delle persone è ovviamente quello di avere quante più funzionalità al proprio cospetto, magari come Telegram fa con i suoi utenti. Proprio per questo motivo WhatsApp sta accelerando il pasto, anche se qualcuno sarebbe andato già fuori dagli schemi scegliendo delle applicazioni di terze parti che consentono funzioni mai viste sulla celebre piattaforma di messaggistica istantanea.

WhatsApp non è solo funzionalità interne, esistono applicazioni esterne che consentono facoltà inedite per il pubblico

Una delle prime funzionalità che di certo non possono passare inosservate riguarda la discrezione degli utenti di WhatsApp. Questa può essere aumentata semplicemente scegliendo un’applicazione di terze parti che oggi prende il nome di Unseen. Sarà un gioco da ragazzi risultare invisibili, visto che questa applicazione non fa altro che intercettare le notifiche di WhatsApp memorizzandone il contenuto al suo interno. In questo modo sarà quindi possibile leggere i messaggi fuori dall’applicazione ufficiale, così da non risultare mai online mentre si legge. Inoltre neanche l’ultimo accesso verrà aggiornato.

Una delle funzionalità che invece può essere inibita da un’applicazione di terze parti è quella che consente alle persone di cancellare i messaggi per non farli leggere ad uno o più utenti. WAMR, applicazione di terze parti, può evitare tutto questo perché all’arrivo di una notifica memorizzare il suo contenuto in maniera indelebile. Questo consentirà quindi alle persone di recuperare quel messaggio cancellato, contrariamente a quanto pensa l’interlocutore che ha provveduto all’eliminazione.