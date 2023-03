Finalmente è ufficiale, ecco le novità in merito al rilascio del nuovo Windows 12

Secondo quanto riferito, Microsoft sta lavorando a una nuova versione di Windows per sostituire la versione 11. La società ha anche già mostrato il prototipo di un nuovo design che potrebbe far parte di “Next Valley“.

Microsoft sta pianificando di rilasciare la versione 12 nel 2024, secondo rapporti credibili. Inoltre ha cambiato il suo ciclo di rilascio annuale.

Tieni presente che non ha ancora annunciato la versione 12 o una data di rilascio a partire da febbraio 2023. La data del 2024 riflette il pensiero interno di Microsoft ed è facile vedere come potrebbe essere posticipato o modificato completamente. Il sistema operativo potrebbe non essere nemmeno chiamato “12“, dopotutto, ci aspettavamo il numero 9 dopo la versione 8. Allo stesso modo, il sistema operativo 10X per dispositivi a doppio schermo si è evoluto in Windows 11.

Un importante annuncio

L’obiettivo di rilascio del 2024 per Windows 12 viene da Zac Bowden di Windows Central, un giornalista che ha sempre pubblicato rapporti accurati. Secondo queste fonti interne, la società punta ora a un ciclo di rilascio di tre anni per le versioni del sistema operativo.

Se Microsoft si attiene a questi piani e le fonti sono accurate, possiamo aspettarci un Windows 13 nell’autunno 2027 e una versione 14 nell’autunno 2030.

Il nome in codice tecnico per il sistema operativo che sarà probabilmente Windows 12 è “Next Valley“, il che ha senso in quanto il nome in codice di Windows 11 è “Sun Valley“.

La perdita proviene dal keynote di Microsoft Ignite tenutosi il 12 ottobre 2022. Poiché è “trapelata” durante una presentazione ufficiale, è quasi certamente qualcosa con cui la società voleva stuzzicare gli appassionati.