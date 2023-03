Windows 11, se il vostro ssd è rallentato dovete dare la colpa ad un bug

Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che, dopo aver installato Windows 11 22H2 – KB5023706, si sono trovati con la velocità di lettura degli SSD interni dei loro computer drasticamente ridotta. Inizialmente, molti pensavano che il problema riguardasse solamente l’SSD ADATA XPG SX8200 Pro da 1 TB, ma con il passare del tempo, i report sono aumentati e anche altri modelli di SSD sembrano essere coinvolti.

Windows 11: come risolvere il problema?

A supporto dell’ipotesi di un bug software causato dall’aggiornamento, molti utenti segnalano che, una volta disinstallato il pacchetto incriminato, il problema scompare.

Microsoft ha confermato il malfunzionamento sul suo sito web di supporto e ha spiegato nella pagina dei problemi noti che “la copia di file di grandi dimensioni potrebbe richiedere più tempo del previsto per il completamento in Windows 11, versione 22H2. Il problema si verifica con maggiore probabilità durante la copia di file su Windows 11, versione 22H2 da una condivisione di rete tramite Server Message Block (SMB), ma potrebbe riguardare anche la copia di file locale”. Microsoft sottolinea inoltre che “i dispositivi Windows utilizzati dagli utenti a casa o in piccoli uffici potrebbero non riscontrare tale problema”.

Nel frattempo, su Reddit stanno emergendo rapporti che parlano di velocità di lettura degli SSD ridotte fino al 50% o più. Un utente proprietario di un HP Omen 16 ha segnalato che il tempo di avvio, inizialmente di 15, è aumentato a 31 secondi. Tuttavia, dopo la disinstallazione dell’aggiornamento KB5023706, il problema è stato risolto.

Microsoft suggerisce che “per mitigare questo problema, è possibile utilizzare strumenti di copia dei file che non utilizzano il gestore della cache (I/O con buffer)” e consiglia di inserire le seguenti due righe nel prompt dei comandi:

robocopy someserversomeshare c:somefolder somefile.img /J xcopy

someserversomeshare c:somefolder /J

Ad ogni modo, un fix completo dovrebbe essere rilasciato a breve, probabilmente tramite Microsoft Update. Nel frattempo, è stata diffusa la notizia che Windows 11 23H2 arriverà nell’autunno del prossimo anno.