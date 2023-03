Google Pixel 7, emerge un nuovo bug legato alla fotocamera

La famiglia Google Pixel 7 è riconosciuto come uno dei migliori cameraphone attualmente sul mercato. La variante Pro occupa addirittura la terza posizione nella speciale classifica DXOMARK incentrata sulla qualità fotografica degli smartphone.

Tuttavia, qualche volta alcuni bug rendono difficile la vita agli utenti. In passato, gli utenti hanno affrontato dei problemi che causavano il blocco dell’app fotocamera. In altri casi si verificava l’interruzione della rotazione automatica e del tap-to-wake.

Stando ad alcuni nuovi report, i Google Pixel 7 sono afflitti da un nuovo bug. In particolare questo errore è legato alla fotocamera e alle foto scattate. Secondo quanto emerso, gli utenti non riescono più a salvare le immagini scattate con un ingrandimento.

Google Pixel 7 e 7 Pro sono afflitti da un nuovo bug della fotocamera che rende impossibile salvare le foto scattate in determinate condizioni

Ecco quindi che tutte le foto scattate con lo zoom non possono essere salvate sul dispositivo. Il bug si verifica sia sui Pixel 7 e 7 Pro e molti utenti in giro per il mondo stanno segnalando questo errore.

Nello specifico, quando gli utenti scattano una foto utilizzando lo zoom periscopio e cercano di salvarla, l’app fotocamera esita e alla fine non succede nulla. Si è scoperto che il problema si verifica con i telefoni che hanno la versione 8.7.250.494820638.44 dell’app fotocamera di Google.

Sebbene al momento non ci siano informazioni certe a riguardo, il problema potrebbe essere legato alla funzionalità HDR. Nonostante il fastidioso bug, gli utenti non devono preoccuparsi troppo.

Trattandosi di un errore software legato ad un app, basterà un update per risolvere il bug e tornare ad utilizzare l’app normalmente. Google non ha ancora commentato la notizia, ma ci aspettiamo che la soluzione sarà disponibile presto.