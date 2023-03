Il tempo ha insegnato a le persone a non avere più paura delle cose inutili, come ad esempio che qualcuno possa infilarsi nel proprio smartphone. In realtà tutto questo può succedere, ma ci sono delle avvisaglie che possono insegnarci a capire quando una cosa del genere sta capitando. Diverse applicazioni poi hanno portato con sé la paura appena citata, ovvero quella che qualcuno potesse in qualche modo entrare al loro interno. Anche WhatsApp poteva essere spiata nelle sue conversazioni, ma oggi tutto questo non è più possibile. Ci sarebbe però un modo per farlo in maniera diversa.

WhatsApp: è quel trucco per spiare le persone, ma state molto attenti

Dopo aver visto svariate varianti di alcune applicazioni che è un tempo consentivano di spiare le persone su WhatsApp, sembra che tutto sia finito. Questa pratica non esiste più o perlomeno bisogna essere in possesso di alcuni mezzi di altissimo livello per poterla portare a termine. Ad oggi le applicazioni di terze parti non fanno altro che integrare le funzioni che WhatsApp già possiede, tranne in alcuni casi.

Grazie alla famosissima applicazione che prende il nome oggi di Whats Tracker, gli utenti possono avere a loro disposizione un vero e proprio dispositivo di tracciamento. Infatti, una volta aperta questa nuova applicazione, sarà possibile scegliere dei numeri da tenere monitorati per tutta la giornata per quanto concerne WhatsApp. Ma cosa verranno a sapere gli utenti che lo utilizzeranno? Semplice: tutti i momenti precisi in cui una persona deciderà di connettersi o disconnettersi da WhatsApp. Molto più semplicemente, gli utenti che avranno a che fare con questa nuova applicazione, riceveranno una notifica ogniqualvolta una persona deciderà di entrare o uscire da WhatsApp.

No finisce però qui, visto che alla fine della giornata ci sarà anche un report completo con tutti gli accessi e tutte le uscite.