Vodafone, ecco le migliori offerte da attivare

Continua la lotta fra i vari operatori telefonici italiani. Per il mese di marzo 2023, sono ancora disponibili svariate proposte, anche da parte di Vodafone. L’operatore in questione sta infatti continuando ad offrire numerose opportunità, vediamo qui di seguito alcune di queste.

Vodafone, ecco alcune offerte da attivare per il mese di marzo

A marzo i vari operatori telefonici italiani continuano a proporre le proprie offerte mobile. Tra questi, come già detto, c’è anche Vodafone. Una delle offerte al momento disponibile è Vodafone Family+. Si tratta di un’offerta che è possibile attivare con la convergenza alle offerte di rete fissa ed è molto conveniente.

Ad un costo di 9,99 euro al mese, saranno inclusi giga senza limiti (di cui 9 GB in UE) e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per tutti i nuovi clienti il costo di attivazione è azzerato e non è previsto costo per la scheda sim. È inoltre incluso senza costi per un mese il servizio Rete Sicura.

C’è poi l’offerta Vodafone Red Max Under 25. Quest’ultima include ogni mese 100 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro ed è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro. Anche in questo caso Rete Sicura è incluso.

Rimane poi attivabile l’offerta mobile Vodafone Silver. Questa è proposta in due versioni. Una di queste include ben 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati a 7,99 euro al mese.