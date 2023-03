Torna in Vodafone con l’offerta Silver con 100 GB

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti del noto operatore telefonico rosso stanno ricevendo una proposta piuttosto interessante. Vodafone, in particolare, sta proponendo a questi clienti di tornare attivando una delle offerte più apprezzate dell’ultimo periodo, ovvero Vodafone Silver.

Vodafone Silver con 100 GB attivabile da alcuni ex clienti dell’operatore

L’operatore telefonico rosso tenta spesso i suoi ex clienti a tornare proponendo alcune offerte di rete mobile davvero particolari ed interessanti. Come già accennato in apertura, Vodafone sta proponendo in questi giorni l’attivazione di Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta molto apprezzata tra gli utenti e non è la prima volta che l’operatore la propone.

Nel dettaglio, questa versione include ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il costo per il rinnovo mensile, in questo caso, è di 7,99 euro. L’offerta include comunque ogni mese anche minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e anche minuti verso alcune destinazioni straniere.

In particolare, l’offerta include 300 minuti verso Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. Include anche 100 minuti verso Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile.