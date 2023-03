Android Auto: si possono utilizzare tutte le app che vogliamo?

Uno dei sistemi di intrattenimento digitale più famosi è sicuramente Android Auto. Questo è stato ideato da Google e accompagna quotidianamente tantissimi automobilisti nell’esperienza di guida che diventa così ancora più intensa.

Il sistema di infotainment è disponibile sia in variante wireless che cavo, anche se la prima è più difficile da trovare come dotazione standard. L’unica cosa che possiamo mettere in pratica per annullare l’utilizzo del cavo è quello di acquistare un adattatore apposito.

Come detto prima, Android Auto permette di utilizzare una parte delle app della nostra libreria per poter interagire alla guida con il sistema mediante l’uso di comandi fisici, vocali e touchscreen. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android auto: si possono usare tutte le app che vogliamo?

Android Auto non supporta tutte le app presenti sul Play Store, bensì una sola parte ristretta ma ugualmente efficiente. Il motivo per cui molte non funzionano è principalmente per via della sicurezza: infatti, è bene evitare ogni tipo di distrazione quando si è alla guida. Proprio per questo motivo, Google ha vietato l’uso di alcune app per riprodurre video, ad esempio.

Dunque, Android Auto supporta solo le app che consentono di informare e intrattenere il guidatore e i passeggeri cercando di minimizzare il più possibile le distrazioni. Tuttavia, è comunque possibile, tramite qualche trucchetto, avviare nel sistema di infotainment delle app non supportate ufficialmente. Il tutto è fattibile mediante le Impostazioni di Android Auto, cliccando su Personalizza Avvio App e dopo selezionare l’app desiderate.