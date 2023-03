DEEBOT T10 TURBO, AIVI 3.0 e intelligenza artificiale per lavare e aspirare in ogni angolo della casa

Il DEEBOT T10 TURBO è un rivoluzionario robot aspirapolvere dotato di un processore AI specializzato, 16 volte più potente rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla sua avanzata potenza di calcolo AI, il DEEBOT T10 TURBO è in grado di riconoscere gli oggetti in modo più veloce, accurato e versatile, permettendo così di evitare facilmente gli ostacoli e ridurre i grovigli o inceppamenti. La tecnologia AIVI 3.0, integrata nel dispositivo, offre un riconoscimento intelligente in grado di identificare automaticamente fino a 18 diversi tipi di oggetti, tra cui mobili e materiali granulati.

Recensione DEEBOT T10 TURBO

Inoltre, il DEEBOT T10 TURBO è equipaggiato con una telecamera HD che gli permette di riconoscere non solo le persone, ma anche una vasta gamma di oggetti come calzini, stracci, scarpe, cavi, sedie a forma di U, stazioni di ricarica, bidoni della spazzatura, tappetini, letti, divani, tavolini, sgabelli, porte, mobili TV, tavoli da pranzo, sedie, animali domestici e materiali da pavimentazione. L’elenco degli oggetti identificabili del dispositivo viene costantemente aggiornato per offrire un’esperienza sempre più completa e personalizzata.

Design, materiali e specifiche

Il nuovo Ecovacs Deebot T10 Turbo ha un design aggiornato rispetto al suo predecessore, il T9 AIVI. Le forme del robot sono più arrotondate e la torretta che ospita il laser Lidar è caratterizzata da linee più definite e da un’altezza maggiore. All’interno della torretta sono presenti anche tre microfoni per attivare l’assistente vocale integrato Yiko.

Per accedere al serbatoio per la raccolta della polvere e ai pulsanti di accensione del robot e di ripristino della configurazione Wi-Fi, è richiesto rimuovere il coperchio nella parte superiore. La parte inferiore del robot ospita sei sensori anti-caduta, un sensore per il riconoscimento dei tappeti, due spazzole laterali a tre punte e una spazzola centrale che ha setole morbide in silicone per una pulizia delicata.

Sul retro del robot sono presenti due panni controrotanti, che si agganciano magneticamente e sono attaccati tramite un potente velcro, rendendone facile la rimozione e la sostituzione quando necessario.

La parte anteriore del robot è dotata del doppio sensore ottico AIVI 3.0, capace di riconoscere fino a 18 oggetti diversi, trasformando così il Deebot T10 Turbo in una videocamera di sorveglianza.

Ecco alcune specifiche chiave che lo contraddistinguono:

Dimensioni: Il Deebot T10 ha dimensioni compatte di 362 x 362 x 103,5 mm, permettendo al robot di muoversi agevolmente anche in spazi ristretti e sotto i mobili.

Mappatura: Il dispositivo utilizza la tecnologia Lidar e un sensore ottico True Mapping 2.0 per creare mappe precise dell’ambiente e garantire una pulizia efficiente.

Sensore tappeti: Grazie al sensore per tappeti integrato, il Deebot T10 è in grado di riconoscere e adattarsi automaticamente alla presenza di tappeti durante la pulizia.

Numero di spazzole laterali: Il robot è dotato di due spazzole laterali che consentono di raggiungere angoli e bordi per una pulizia accurata.

Potenza: Con una potenza di aspirazione di 3000 Pa, il Deebot T10 garantisce un’elevata capacità di pulizia su vari tipi di pavimenti.

Batteria: La batteria da 5200 mAh offre un’autonomia sufficiente per pulire ampi spazi senza interruzioni.

Contenitore polvere: Il capiente serbatoio da 400 ml permette di raccogliere una notevole quantità di polvere e detriti prima di dover essere svuotato.

Lavaggio: Il sistema di lavaggio con due panni controrotanti assicura una pulizia ottimale delle superfici.

Modalità di aspirazione: Il Deebot T10 offre quattro modalità di aspirazione (Silenzioso, Standard, Massima, Massima+) per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia.

Modalità di lavaggio: Sono disponibili due modalità di lavaggio (Standard, Profondo) per garantire risultati impeccabili a seconda delle necessità.

Assistente vocale: L’assistente vocale integrato Yiko rende semplice e intuitivo l’utilizzo del robot, consentendo un controllo vocale delle funzioni principali.

Base per il lavaggio del pavimento

La base di lavaggio del Deebot T10 Turbo è molto avanzata. Sulla parte superiore della base sono presenti tre pulsanti che permettono di avviare la pulizia, iniziare la pulizia automatica e attivare il lavaggio.

La base è dotata di un coperchio che copre due serbatoi d’acqua: uno per l’acqua pulita e l’altro per raccogliere l’acqua sporca dal lavaggio delle spazzole. Inoltre, c’è un piccolo cassetto che contiene una spazzola per la manutenzione. La funzione principale della base è di mantenere i panni umidi e puliti durante il lavaggio.

Una volta avviata la pulizia, l’acqua viene convogliata verso il vano di ricarica del robot, inumidendo i panni e permettendo al robot di iniziare la pulizia. A intervalli prestabiliti (6, 10 o 15 minuti), il robot torna alla base per sciacquare e pulire i panni prima di riprendere il lavaggio. Al termine della pulizia dell’intera superficie, la base provvede non solo a lavare i panni, ma anche ad asciugarli con aria calda, garantendo la loro pulizia e prevenendo la formazione di odori sgradevoli. Questo processo può richiedere da due a quattro ore. Durante queste operazioni, la base può produrre alcuni rumori.

Ecco alcune specifiche chiave della base di lavaggio:

Dimensioni: Con dimensioni di 448 x 295 x 437 mm, la base di lavaggio si adatta facilmente in diversi spazi, pur mantenendo tutte le funzionalità necessarie per supportare il Deebot T10 Turbo.

Capacità serbatoi: La base dispone di due serbatoi da 3,2 litri ciascuno, uno per l'acqua pulita e l'altro per l'acqua sporca raccolta durante il lavaggio delle spazzole. Questa generosa capacità permette di gestire efficacemente i cicli di pulizia senza dover svuotare e riempire i serbatoi frequentemente.

Asciugatura panni: Un sistema di asciugatura con aria calda è integrato nella base di lavaggio, garantendo che i panni siano non solo puliti ma anche asciugati alla fine del ciclo di lavaggio. Questa funzione aiuta a prevenire la formazione di cattivi odori e mantiene i panni pronti per il prossimo utilizzo.

Accessori per la pulizia: La base di lavaggio include anche una spazzola per la manutenzione. Questo strumento è utile per mantenere le spazzole del robot in buone condizioni e garantire una pulizia efficiente nel tempo.

Applicazione

L’applicazione Ecovacs Home, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, mantiene le sue funzionalità abituali senza aggiornamenti significativi. La schermata principale permette di monitorare lo stato del robot, la percentuale di carica residua e di avviare la pulizia. Due pulsanti conducono al menu dedicato alla pulizia e a quello per la gestione delle funzionalità video AIVI.

Nel menu dedicato alla pulizia, è possibile gestire la mappa creata dal robot, impostando muri virtuali, zone da evitare durante il lavaggio o la pulizia, o entrambi. È possibile selezionare la modalità di aspirazione, quella di lavaggio, le stanze o aree da pulire, l’ordine delle stanze e programmare gli intervalli di pulizia. Dalle impostazioni, è possibile scegliere la lingua dell’assistente vocale, monitorare l’usura dei vari componenti e attivare le funzioni avanzate, tra cui il riconoscimento degli escrementi di animali e la rimozione strategica delle particelle più grandi. In quest’ultimo caso, il robot blocca le spazzole laterali e aspira eventuali chicchi o sassolini con la spazzola centrale, evitando che vengano sparati altrove.

La modalità video consente di utilizzare la videocamera frontale come un sistema di videosorveglianza. Ciò permette di monitorare la pulizia e ciò che accade in casa sia durante il funzionamento del robot, sia impostando interventi di sorveglianza in punti specifici della mappa. L’applicazione offre anche l’audio a due vie per le chiamate e la possibilità di salvare foto e video, rendendo l’esperienza con il Deebot T10 Turbo ancora più completa e personalizzabile.

Ok Yiko: l’assistente vocale di Ecovas

Data la complessità nell’integrare altri assistenti vocali per controllare il robot in tutte le sue funzioni, Ecovacs ha deciso di svilupparne uno proprio. Yiko, attivabile con il comando “Ok Yiko“, consente di gestire il robot in tutte le sue funzionalità. È possibile avviare una pulizia, interromperla, creare una nuova mappa, pulire stanze specifiche, dire di aspirare attorno a un mobile specifico o dal punto in cui si parla. In altre parole, un’interazione decisamente più avanzata rispetto a quanto siamo abituati con Alexa e Google Assistant.

L’assistente risponde efficacemente ai comandi, anche a distanza, e svolge tutte le azioni in modo abbastanza preciso. Tuttavia, può capitare occasionalmente che l’assistente si attivi anche se non richiesto, un po’ come accade con altri assistenti vocali. Questa integrazione è stata apprezzata, poiché, una volta completata la configurazione iniziale, rende praticamente superfluo l’utilizzo dell’applicazione per gestire il robot. Essere in grado di controllarlo mentre si svolgono altre attività è sicuramente molto conveniente.

Pulizia e lavaggio

Dopo aver completato la prima mappatura (un’operazione che richiede meno di 10 minuti grazie a tutti i sensori), il robot è pronto per iniziare la pulizia. Tuttavia, abbiamo notato che in stanze non rettangolari, il robot potrebbe avere qualche difficoltà nel riconoscere i limiti, il che potrebbe generare una mappa leggermente imprecisa rispetto alla realtà. L’algoritmo utilizzato dal T10 Turbo è semplice ed efficace: il robot pulisce prima i bordi di una stanza e poi esegue una traiettoria a serpentina (incrociata, se si seleziona la pulizia doppia) per coprire l’intera area. Una volta completata, passa alla stanza successiva.

L’esperienza complessiva è positiva, anche se avremmo preferito una potenza di aspirazione superiore ai 3000 Pa e, soprattutto, una spazzola più efficace per peli e capelli, che tendono ad attorcigliarsi se troppo lunghi. La navigazione tramite sensore ottico funziona molto bene, e il robot riesce ad evitare cavi, piccoli oggetti e calzini, proseguendo la pulizia fino al termine. Il rumore in modalità Massima+ può risultare un po’ elevato e potrebbe disturbare se si utilizza il robot mentre si è in casa.

L’Ecovacs T10 Turbo, come gli altri modelli della serie T10, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pavimento senza rischiare di danneggiare mobili e superfici.

Ecovacs Deebot T10 Turbo utilizza un sistema di lavaggio a doppio mocio, caratteristica che lo distingue dagli altri robot dotati di panni vibranti o panni bagnati tradizionali. Questa nuova categoria di elettrodomestici migliora notevolmente l’efficacia del lavaggio e consente anche l’uso di un detergente specifico da aggiungere nel serbatoio dell’acqua pulita, per una pulizia più profonda e un gradevole profumo dopo la pulizia.

Il processo di lavaggio richiede più tempo rispetto alla semplice aspirazione, poiché i panni vengono continuamente lavati e inumiditi a intervalli di tempo prestabiliti dall’utente. I due moci ruotano fino a 180 volte al minuto e vengono premuti sul pavimento con una forza di 6N per rimuovere anche lo sporco più ostinato e le macchie. La forma rotonda del robot gli conferisce maggiore agilità in ambienti complessi, ma lascia un’area non coperta di poco più di un centimetro lungo i bordi e gli spigoli.

Autonomia

La durata della batteria varia notevolmente in base alle modalità d’uso, ma dai nostri test risulta che supera un’ora e mezzo di funzionamento in modalità aspirazione con velocità media e circa un’ora in modalità lavaggio.

Nel caso in cui la batteria si esaurisca, l’Ecovacs T10 Turbo ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto, garantendo la copertura dell’intera superficie. Tuttavia, la ricarica richiede un po’ di tempo: circa 6,5 ore, come dichiarato da Ecovacs.

Conclusioni

Il Deebot T10 Turbo offre diverse caratteristiche interessanti che possono giustificare l’acquisto, ma come ogni prodotto, presenta anche alcuni svantaggi. Ecco i principali pro e contro da considerare quando si valuta l’acquisto di questo robot aspirapolvere:

Pro:

Tecnologia AIVI 3.0: Il Deebot T10 Turbo è dotato di un processore AI migliorato che permette una maggiore precisione e velocità nel riconoscimento degli oggetti, contribuendo a evitare ostacoli e ridurre inceppamenti. Mappatura avanzata: Il sistema Lidar combinato con il sensore ottico True Mapping 2.0 offre una mappatura precisa ed efficiente degli ambienti. Doppia funzionalità: Il T10 Turbo funge sia da aspirapolvere che da lavapavimenti, con panni controrotanti e la possibilità di utilizzare detergenti specifici per una pulizia più profonda. Assistente vocale integrato: Yiko, l’assistente vocale proprietario, permette un controllo completo del robot attraverso comandi vocali. Applicazione completa: L’app Ecovacs Home offre numerose funzionalità e opzioni di personalizzazione per programmare e monitorare il robot.

Contro:

Rumore in modalità Massima+: La rumorosità potrebbe essere fastidiosa per alcuni utenti quando il robot è impostato sulla modalità di aspirazione più potente. Tempo di ricarica: La ricarica della batteria può richiedere fino a 6,5 ore, il che potrebbe essere un inconveniente per chi ha bisogno di un utilizzo frequente del robot.

In conclusione, l’acquisto del Deebot T10 Turbo potrebbe essere giustificato per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di tecnologia avanzata e controllo vocale completo.