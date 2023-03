CoopVoce batte clamorosamente TIM con le EVO fino a 150 giga quasi gratis

Un mondo a parte nel vasto ambito della telefonia è occupato attualmente da alcuni gestori che è un tempo nessuno sembrava voler sposare. Oggi i provider virtuali sono diventati una realtà più che affermata sul territorio italiano e non solo, grazie ai loro contenuti. Queste aziende sono state in grado di scalare le classifiche proponendo delle offerte sempre più vantaggiose sia per quanto riguarda i prezzi, sia per quanto riguarda i contenuti offerti tre minuti, SMS e giga per navigare sul web. Sono diversi i nomi che riescono oggi a ritagliarsi uno spazio pregevole nel mondo della telefonia mobile, soprattutto tra quelli che da un po’ starebbero cominciando a lottare anche contro i provider più forti.

CoopVoce è uno dei nomi più autorevoli in assoluto, stando almeno alle statistiche raccolte nel tempo. Diversi utenti infatti hanno deciso di fare il percorso inverso rispetto al passato, ovvero hanno scelto di propendere per delle offerte mobili che mettessero in primo piano la quantità e soprattutto la convenienza del prezzo mensile. Rispetto a prima, non esistono più i classici gestori come Vodafone e TIM che dominano senza rivalità, ma ci sono tante altre possibilità di scelta. Prima infatti era molto più difficile che un utente abbandonarsi al suo gestore di sempre, mentre oggi è diventata pura consuetudine.

CoopVoce, le nuove offerte EVO sono imbattibili: c’è anche una sorpresa per la SOLO VOCE che cambia contenuti

CoopVoce vanta la sua linea EVO sul sito ufficiale che offre molteplici possibilità. Ricordiamo infatti che le persone con pochi euro possono scegliere svariate opportunità, le quali hanno tutto dalla loro parte. In primo luogo, bisogna sottolineare l’arrivo dell’offerta migliore, ovvero quella EVO 150 che al suo interno ha davvero tutto. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare chiunque voi vogliate ma anche 1000 messaggi verso tutti. Inoltre ecco 150 giga per navigare sul web utilizzando il 4G+. Il prezzo mensile equivale a 8,90 € per sempre. L’offerta che invece comprende solo minuti ed SMS senza limiti, si rinnova permettendo agli utenti di avere anche un corrispettivo pari a 5GB per internet. Il prezzo è di 4,90 euro.