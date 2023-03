CoopVoce è FUORI DI TESTA, le nuove EVO arrivano a 150 giga

La grande novità degli ultimi anni è sicuramente rappresentata dei gestori virtuali, i quali come CoopVoce stanno dimostrando di poter avere a che fare anche con provider molto più blasonati. Effettivamente la voglia degli utenti, intesa come quella di risparmio ma soprattutto quella di avere tanti contenuti a disposizione sul proprio smartphone, viene rispettata in pieno da questi provider. Soprattutto CoopVoce sembra avere quel che serve per soddisfare il pubblico, almeno per quanto concerne i caratteri citati durante le righe precedenti.

CoopVoce offre il meglio ai nuovi utenti proponendo l’ultima EVO 150: ecco quanto costa ogni mese

A dimostrare sul campo tutto questo ci pensano le offerte che trovate disponibili sul sito ufficiale, le quali risultano più che vantaggiose. La prima che salta all’occhio è sicuramente la nuova EVO 150, soluzione che garantisce ogni mese il meglio. Ci sono infatti al suo interno 1000 messaggi verso tutti con minuti illimitati verso tutti e soprattutto 150 giga per navigare sul web ogni mese utilizzando la rete 4G. Il prezzo è di 8,90 € al mese per sempre.

Segue poi anche un’altra grande novità, la quale riguarda l’offerta più basilare che il gestore possiede. Stiamo parlando di quella Solo Voce, la quale è stata leggermente rivoluzionata dal provider. Questa volta infatti CoopVoce ha reso molto più completa la promozione in questione aggiungendo 5 giga in 4G per navigare sul web, magari solo per le evenienze particolari. Ricordiamo infatti questa promozione mobile offre solo minuti senza limiti con 1000 messaggi verso tutti ad un prezzo mensile di 4,90 € al mese per sempre. Ora dovete solo scegliere.