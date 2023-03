Bollette, costi di luce e gas ancora in decrescita: arrivano gli sconti

Finalmente, giungono buone notizie per gli italiani riguardo al pagamento delle bollette. Dopo mesi di continui aumenti sui prezzi delle forniture di luce e gas, in queste prime settimane del 2023 si sono registrate le prime riduzioni. In una visione complessiva, a marzo, tutti gli italiani si troveranno a pagare meno per le spese relative all’energia.

Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce

Le spese per la fornitura di energia elettrica potrebbero essere ridotte fino al 40% rispetto ai precedenti costi, un taglio significativo, specie per chi ha investito sul mercato libero i cui prezzi erano più che impennati solo lo scorso mese di agosto.

Invece, per le bollette del gas, lo sconto sarà leggermente inferiore, ma comunque significativo. Le forniture di metano dovrebbero portare a costi ridotti sino al 20% in meno rispetto a dicembre.

Secondo gli analisti, se queste riduzioni dei costi delle bollette dovessero essere confermate su base annua, potrebbero portare a un risparmio di centinaia di euro. Tuttavia, l’andamento dei mercati energetici nei prossimi mesi e le scelte dei decisori politici sugli incentivi in bolletta dovranno essere valutati attentamente per mantenere costante questo trend.

Ricordiamo, infatti, che in questa prima parte dell’anno il Governo ha stanziato ben 21 miliardi in legge di bilancio per sterilizzare almeno in parte le componenti aggiuntive che fanno costantemente parte delle bollette legate alle componenti energetiche. Queste risorse che andranno ad impattare sulle componenti extra delle bollette dovrebbero essere utili a coprire il periodo invernale, sino a marzo, quando presumibilmente saranno previste nuove risorse da mettere in campo.