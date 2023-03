Google rilascia la Beta 1 di Android 13 QPR3, scopriamo le novità per i dispositivi Pixel

Google ha pubblicato la versione Beta 1 per Android 13 QPR3. Questo update fa parte del suo Feature Drop ed è disponibile sui dispositivi Pixel compatibili. Questa nuova versione beta offre correzioni di bug, nuove funzionalità e ottimizzazioni delle prestazioni.

Gli utenti che partecipano al programma QPR3 Beta continueranno a ricevere gli update fino a quando l’azienda di Mountain View non rilascerà la prima beta di Android 14. Non appena disponibile la nuova versione del sistema del robottino, verrà notificata la disponibilità di un aggiornamento OTA che porterà i Pixel ad Android 14 Beta 1.

Il nuovo aggiornamento occupa 258MB di spazio e il changelog riporta correzioni per vari problemi, come il colore del testo dell’orologio errato sulla schermata di blocco. L’update va a risolvere anche i problemi legati all’audio Bluetooth, i problemi di visualizzazione dell’icona del sensore di impronte digitali. Inoltre, risolve anche il bug degli sfondi animati che non potevano essere selezionati o utilizzati.

Come dichiarato da Google, i widget, le posizioni delle icone delle app e altre opzioni della schermata home non vengono più resettati dopo l’aggiornamento. Anche la funzionalità legata al riconoscimento del volto rimane attivo dopo l’update.

Nonostante i numerosi bugfix, l’azienda di Mountain View è già a conoscenza di alcuni problemi legati a questa versione di Android 13. Tra queste figura la possibile interruzione della fotocamera quando viene attivata tramite il doppio tocco del pulsante di accensione. Potrebbe capitare qualche riavvio spontaneo del dispositivo durante l’attivazione o la disattivazione dei profili di lavoro.

Per provare la nuova beta, gli utenti devono iscriversi al Programma beta di Android e assicurarsi di utilizzare un dispositivo Pixel compatibile. i device supportati sono Pixel 4a, Pixel 5 e 5a e la serie Pixel 6 e 7. L’ultimo aggiornamento beta può quindi essere scaricato tramite un aggiornamento OTA o installato manualmente.