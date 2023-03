Follia in casa Unieuro, in questi giorni l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti tantissimi sconti speciali, con la possibilità comunque di approfittare di un risparmio quasi unico nel suo genere, e l’accessibilità che più contraddistingue l’azienda in oggetto.

La campagna promozionale, che troverete indicata poco sotto, è da ritenersi valida in esclusiva assoluta nei negozi sparsi per il territorio, ma anche sul sito ufficiale, il quale comunque garantisce l’accesso agli stessi identici prezzi, con consegna gratuita verso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, nuovi sconti assurdi per tutti

Sono davvero tantissimi gli smartphone in promozione fino a domani, 16 marzo, infatti gli utenti hanno ancora pochi giorni a disposizione per approfittare degli sconti in esclusiva, con prezzi sempre più più bassi. Osservando da vicino la fascia media della telefonia mobile, non possiamo che annoverare i vari Realme 10, Realme C35, Honor X8a, ZTE Blade A52, Honor X6, Motorola Moto G13, Motorola Moto G23, Oppo Reno8T e simili, tutti in vendita a cifre che non vanno oltre i 349 euro raggiunti dalla coppia Oppo a78 e Honor Magic5 Lite.

Gli utenti che invece vogliono puntare molto più in alto, potranno pensare di acquistare Oppo Find N2 Flip, il nuovissimo foldable dell’azienda cinese, a 1199 euro, passando anche per Galaxy S22 a 699 euro, oppure i nuovi Galaxy S23 e Xiaomi 13.