Conad è pronta a dare battaglia ad Unieuro, e tutti gli altri rivenditori di elettronica, con il lancio di un volantino che davvero ha nulla da invidiare alle più importanti realtà del nostro territorio, mettendo direttamente sul piatto una serie di ottimi prezzi bassi da cogliere al volo.

Tutti coloro che si sentono pronti per acquistare nuovi prodotti da Conad, devono comunque sapere che i prezzi sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici, anche se comunque la visione degli sconti è possibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Iscrivetevi subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, potrete essere i primi ad avere gratis i codici sconto e le nuove offerte Amazon nascoste.

Conad è inarrestabile, arrivano tantissimi sconti assurdi

Gli utenti che vogliono affidarsi a Conad possono acquistare la tecnologia a prezzi decisamente scontati, come nel caso della bellissima idropulitrice in promozione, di marca Lavor, pagabile soli 49 euro.

Il prodotto in questione risulta essere caratterizzato da prestazioni di ottimo livello, infatti ha una portata di 330 litri all’ora con una pressione di 120 bar, in confezione si trovano tantissimi accessori che ne estendono l’usabilità quotidiana, come il tubo ad alta pressione, la cui lunghezza di 3 metri permette di raggiungere anche aree più lontane dal corpo centrale. Ad impreziosire il tutto troviamo un’estetica sicuramente gradevole e piacevole, la colorazione gialla è bella da vedere, mentre i materiali di realizzazione innalzano vertiginosamente la qualità del prodotto.

Il volantino, come vi abbiamo accennato in precedenza, risulta essere disponibile solamente nei negozi fisici del brand, non sul sito ufficiale.