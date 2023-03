GM vuole puntare su chatGPT per creare la prima auto con assistente virtuale integrato

ChatGPT è andata alla grande ultimamente, integrandosi in Discord, Slack e Snapchat. L’utilità di incorporare questo modello di intelligenza artificiale generativa in queste app sembra incredibile, ma potrebbe trovare una vera casa nelle auto di GM.

Come riportato per la prima volta da Semafor, secondo quanto riferito GM sta lavorando a un assistente virtuale in auto basato sui modelli di ChatGPT. Scott Miller, vicepresidente del software di GM, ha dichiarato a Semafor che l’assistente virtuale di bordo farebbe molto di più che “semplici comandi vocali“. Il chatbot ad attivazione vocale di GM integrerebbe ChatGPT attraverso il servizio Azure OpenAI di Microsoft, il che rende più facile per chiunque incorporare il chatbot e i suoi fratelli, tra cui Dall-e e il chatbot Bing di Microsoft.

Questa è l’ultima mossa della partnership tra GM e Microsoft, che in precedenza aveva annunciato che avrebbe lavorato insieme allo sviluppo di auto a guida autonoma.

Potremmo non essere ancora pronti per auto completamente autonome, ma l’integrazione di ChatGPT potrebbe essere il prossimo passo verso questo obiettivo.

Il futuro è già qui

A differenza delle attuali applicazioni di ChatGPT, la versione su cui sta lavorando GM non sarà solo un semplice chatbot. In un esempio, Miller ha detto a Semafor che si potrà chiedere all’assistente AI in auto come cambiare una gomma. In un altro esempio, potresti chiedere il significato di una luce che si è accesa sul cruscotto e l’assistente virtuale potrebbe diagnosticare il problema, e offrire consigli su cosa fare e persino fissare un appuntamento presso un’officina di riparazioni auto.

Certo, puoi trovare le risposte alla maggior parte dei problemi della tua auto nel manuale, ma chiedere a un chatbot è molto più veloce che sfogliare centinaia di pagine. L’assistente virtuale potrebbe anche aggiungere un livello di funzionalità, aiutandoti a capire la tua prossima mossa quando ti trovi in un’emergenza stradale.

Per GM, questo assistente virtuale basato su ChatGPT sembra il naturale passo successivo per il suo sottomarchio OnStar, che da allora ha adottato un modello di app per smartphone. Tuttavia, ci sono ancora probabilmente situazioni lungo la strada in cui una versione specifica di Clippy per GM potrebbe non essere l’aiuto che stai cercando.