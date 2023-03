ChatGPT 4, OpenAI sta lavorando alla nuova versione del modello di intelligenza artificiale

OpenAI si sta concentrando sullo sviluppo di ChatGPT 4, la nuova versione aggiornata del proprio modello di intelligenza artificiale. Il debutto di questo update è previsto molto presto, probabilmente già nel corso delle prossime settimane.

Stando a quanto emerso fino ad ora, questa nuova versione potrebbe portare enormi miglioramenti alle già incredibili capacità linguistiche di ChatGPT. Si tratterà di una evoluzione dell’attuale modello di linguaggio basato sull’IA ma con tante novità da renderlo ancora più funzionale.

Il modello di intelligenza artificiale sarà basato sul motore GPT-4 e, di seguito, proviamo ad immaginare quali saranno le novità in arrivo. Con l’acronimo GPT si intende il Generative Pre-trained Transformer, una tecnologia di apprendimento profondo che utilizza reti neurali artificiali per scrivere come un umano. Attualmente, la chat di OpenIA è basata sulla versione 3.5.

Scopriamo le ultime novità su ChatGPT 4, il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI basato sulla tecnologia GPT-4, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i chatbot

Attraverso miliardi di parametri gestiti dall’IA, il modello permette di regolare l’output dei neuroni simulati di ChatGPT per ottenere il risultato desiderato. L’enorme quantità di dettagli aiuta un computer a avvicinarsi all’interconnessione di un cervello umano, che contiene anche miliardi di neuroni.

Questa tecnologia permette di restituire delle chat testuali che permettono agli utenti di dialogare con il computer e ottenere risposte evolute. Secondo le stime di Wired, gli esperti del settore indicano che GPT-4 sarà basato su 100 trilioni di parametri per elaborare le informazioni.

Takeaways: – GPT-4 is coming, but improved Codex is the focus

– The next Codex release will be significant

– GPT-4 will have a similar model size but better trained

– DALL-E will become public

– They bet that multi-modal models will beat pure text models on text generation https://t.co/sDQ3mvCvuI — Emil Wallner (@EmilWallner) September 6, 2021

Secondo ulteriori indiscrezioni, ChatGPT 4 sarà in grado di generare codici informatici di alto livello oltre alla possibilità di generare immagini e testo dalla stessa interfaccia di chat. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale sarà in grado di creare anche dei video. La gestione di testo, immagini e video è nota come modello multimodale. Queste informazioni arrivano da Emil Wallner, esperto di machine learning, che ha provato ad immaginare quali saranno le novità in arrivo.

In definitiva, al momento non si hanno dettagli in merito al debutto di ChatGPT 4 e delle sue funzionalità evolute. L’unica certezza è che il modello di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale è in fase di sviluppo e potrebbe portare un miglioramento significativo ai risultati attualmente ottenibili.

Purtroppo, non abbiamo ancora una data di rilascio confermata. Tuttavia, Microsoft ha confermato che il debutto di GPT-4 potrebbe avvenire il 13 marzo e sarà integrata in Bing, il motore di ricerca di Redmond.