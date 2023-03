Samsung andrà a modificare la line up della famiglia Galaxy S eliminando un device

L’attuale famiglia Samsung Galaxy S23 è composta da tre device. La versione standard viene affiancata dalla Plus e da quella Ultra, permettendo agli utenti di scegliere la variante più adatta alle proprie esigenze.

Tuttavia, le differenze tra la versione base e la Plus sono minime. Oltre al display con una diagonale maggiore e una batteria più capiente, non si segnalano grandi cambiamenti. Ne è una dimostrazione anche l’immagine in apertura. Il design tra i due device è pressoché identico, confermando che si tratta a grandi linee dello stesso smartphone ma più grande.

Il discorso cambia se si considera anche la versione Ultra della serie Galaxy S. Samsung ha reso questa variante un flagship assoluto, introducendo un hardware completamente rivisto. Questo comprende componenti interne, fotocamere e perfino design.

Samsung si prepara a cambiare il numero di modelli che compongono la famiglia Galaxy S togliendo un device per renderla più lineare

Before what i said, – Galaxy S23 FE is not powered by Snapdragon 8+ Gen 1. Snapdragon 8 Gen 2 or "For Galaxy" – Galaxy S Plus lineup will killed. Replaced by Galaxy S FE. pic.twitter.com/O7X11JIrg0 — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 13, 2023

Ecco quindi che Samsung sta valutando di cambiare approccio e snellire la futura famiglia Galaxy S. Come indicato da un utente su Twitter, la nuova configurazione per la prossima generazione di flagship Samsung sarà diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.

Il produttore coreano eliminerà la variante Plus, lasciando la possibilità agli utenti di scegliere tra quella base e la Ultra. Il posto mancante sarà preso, a tutti gli effetti, da il Galaxy S FE. Questo modello dovrebbe posizionarsi al di sotto della variante base, riempiendo quindi il vuoto in maniera più efficiente. Gli utenti potranno scegliere tra Galaxy S FE, Galax S e Galaxy S Ultra, tre device diversi tra loro con caratteristiche specifiche.

Inoltre, stando a quanto recentemente emerso, il Galaxy S23 FE non sarà spinto dallo stesso SoC dei suoi fratelli maggiori. Infatti, un recente leak ha indicato che il device non potrà contare su chipset Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 o sulle soluzioni nate dalla partnership tra Qualcomm e Samsung. Non resta che attendere per avere maggiori dettagli.