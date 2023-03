Samsung Galaxy Z Fold 5, svelata la dimensione del display esterno del foldable

Samsung sembra intenzionata ad ampliare la propria gamma di dispositivi pieghevoli realizzando ben sei modelli diversi. Ecco quindi che nel corso dell’anno sono attese tante novità, tra cui anche il Galaxy Z Fold 5.

La nuova generazione di smartphone foldable è in fase di test da parte dei tecnici di Samsung. A confermarlo è il noto leaker Ice Universe, un famoso leaker sempre molto informato.

Stando a quanto dichiarato da Ice Universe, il Galaxy Z Fold 5 sarà caratterizzato da una soluzione simile a quanto visto su Galaxy Z Fold 4. I due device condivideranno parte della tecnologia, tra cui lo schermo esterno da 6,2 pollici.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6Ylnhgi

— Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023