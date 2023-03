Honor VS Samsung, la sfida tra i due brand è aperta

Se si pensa agli smartphone Android, quasi sicuramente il primo produttore che viene in menta è Samsung. Il gigante tecnologico sudcoreano realizza i device appartenenti alla linea Galaxy e copre tutti i settori del mercato, dagli entry-level ai flagship. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e altri competitor si stanno facendo strada e, tra questi, spicca certamente Honor.

Il brand si sta costruendo una nuova reputazione dopo la chiusura di tutti i rapporti con Huawei. Non dovendo più sottostare ai limiti imposti dal Ban che gravano ancora sul produttore cinese, Honor sta lavorando sodo per ricostruire la fiducia dei propri utenti.

Ma non solo, gli obiettivi del brand sono estremamente elevati. Il CEO di Honor, Zhao Ming, ha annunciato durante il Mobile World Congress (MWC) 2023 che l’obiettivo del brand è quello di entrare nel mercato globale degli smartphone. A questa sfida si aggiungere anche l’ulteriore difficoltà di competere con i marchi più grandi, tra cui Samsung.

Honor vuole imporsi sul mercato globale come il brand tecnologico di riferimento sfidando apertamente il potere di Samsung

Attualmente Honor si è prefissata l’obiettivo di migliorare vari aspetti dei propri smartphone, tra cui la durata della batteria, la comunicazione, la fotografia, il display e l’AI. Per quanto riguarda la batteria, la sfida è già stata ampiamente superata, come dimostrano i test effettuati da DXOMARK sul nuovissimo HONOR Magic5 Lite.

Tuttavia, l’azienda non vuole adagiarsi sugli allori e punta a migliorare in tutti questi settori. Sebben Zhao Ming non abbia menzionato esplicitamente Samsung come uno dei principali competitor, è chiaro che il brand punti a raggiungere il leader di settore.

Lo dimostra anche il lancio globale del primo smartphone foldable a libro, Honor Magic Vs. Si tratta di una soluzione che ricalca il design del Galaxy Z Fold 4 ed è il primo device di questo tipo a non essere realizzato da Samsung.