WhatsApp, la grande novità per trasferire tutte le chat su Android

WhatsApp per arginare la crescita di altre piattaforme, tra cui Telegram, Signal o WeChat, mette a punto una serie di novità inerenti il campo della messaggistica istantanea. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea sono al lavoro in queste settimane per garantire servizi sempre più innovativi a tutti gli iscritti.

WhatsApp, come trasferire le chat da Android ad Android in un click

Tra i servizi a breve a disposizione per il pubblico vi è un sistema di trasferimento che andrà a semplificare il trasferimento delle chat da un dispositivo all’altro, nel momento in cui un iscritto di WhatsApp deve migrare da uno smartphone vecchio ad uno nuovo. Il sistema di trasferimento per il passaggio di una chat (o di tutte le conversazioni) è dedicato esclusivamente ai device Android.

Il pochi click, attraverso una sincronizzazione da remoto, si potranno trasferire i dati da Android ad Android, senza l’ausilio della piattaforma Google Drive. Il passaggio delle chat, in assenza dell’intermediazione di Google Drive, renderà gli utenti liberi da ogni vincoli di grandezza e di peso (in termini di spazio) delle chat da trasferire.

Da sottolineare però come questa soluzione riguardi soltanto gli smartphone Android. Gli utenti che desiderano trasferire una chat da Android ad iPhone, ancora non avranno a loro disposizione questo metodo.

La funzione per la semplificazione dei trasferimenti delle chat è solo uno degli upgrade in lavorazione per WhatsApp. Ancora non sono chiari i tempi per il rilascio di questa novità che per il momento è disponibile per le versioni beta della chat.