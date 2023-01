Il CES 2023 è stato l’occasione per Google di presentare alcune novità per Android Auto, tra cui l’interfaccia Coolwalk che finalmente diventa disponibile per tutti gli utenti. Questa interfaccia consente di dividere lo schermo di Android Auto, permettendo così di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, come ad esempio quella per la navigazione e quella per la riproduzione musicale. Inoltre, Android Auto è ora in grado di adattarsi meglio a schermi di automobili di forme insolite.

Coolwalk include anche un dock che permette di passare rapidamente tra le app più utilizzate o quelle utilizzate di recente, visualizzando informazioni come la durata della batteria dello smartphone, l’orario o lo stato della connessione di rete, oltre ai pulsanti per aprire il drawer delle applicazioni, che rimane invariato. Il dock si adatta anche all’app in uso e visualizza i controlli multimediali quando si utilizza un’app diversa da quella che sta riproducendo un contenuto.

Android Auto si aggiorna: Coolwalk arriva su tutti gli smartphone e tutte le auto

Oltre al nuovo design, Android Auto include anche diverse funzionalità aggiuntive, come i suggerimenti intelligenti di Assistant, che ricordano ad esempio delle chiamate perse o invitano a condividere l’orario d’arrivo con qualcuno, o le scorciatoie rapide per rispondere velocemente ai messaggi. Google ha inoltre annunciato che presto sarà possibile effettuare chiamate su WhatsApp con Android Auto su smartphone Pixel e Samsung.

Infine, la funzionalità di condivisione delle chiavi, già disponibile sugli smartphone Pixel, presto sarà disponibile anche sui telefoni Samsung e, entro la fine dell’anno, sugli smartphone Xiaomi. Inoltre, questa funzionalità arriverà anche su altri modelli di auto, attualmente supportati solo da BMW.