Ecco perchè quando vediamo un illusione ottica il nostro cervello inventa la realtà

Fissa lo sguardo sul punto nero sul lato sinistro di questa immagine. Mentre fissi il punto a sinistra, prova a rispondere a questa domanda: in quale direzione si muove l’oggetto a destra? Sta andando alla deriva in diagonale o si sta muovendo su e giù?

Sembra che l’oggetto a destra si muova in diagonale, in alto a destra e poi di nuovo in basso a sinistra. Giusto? In realtà, si muove su e giù lungo una linea dritta e verticale.

Questa è un’illusione visiva. Quella macchia alternata di bianco e nero all’interno dell’oggetto suggerisce un movimento diagonale e confonde i nostri sensi. Come tutte le percezioni errate, ci insegna che la nostra esperienza della realtà non è perfetta. Ma questa particolare illusione ha recentemente rafforzato la comprensione da parte degli scienziati di verità più profonde, quasi filosofiche, sulla natura della nostra coscienza.

“È davvero importante capire che non stiamo vedendo la realtà“, afferma il neuroscienziato Patrick Cavanagh, professore di ricerca al Dartmouth College e senior fellow al Glendon College in Canada. “Stiamo assistendo a una storia che viene creata per noi.”

Un modo di vedere il cervello

La maggior parte delle volte, la storia generata dal nostro cervello corrisponde al mondo reale, fisico, ma non sempre. Anche il nostro cervello piega inconsciamente la nostra percezione della realtà per soddisfare i nostri desideri o aspettative. E colmano le lacune usando le nostre esperienze passate.

Tutto ciò può pregiudicarci. Le illusioni visive presentano sfide chiare e interessanti per il modo in cui viviamo: come facciamo a sapere cosa è reale? E una volta che conosciamo l’estensione dei limiti del nostro cervello, come possiamo vivere con più umiltà e pensare con maggiore cura alle nostre percezioni?

Piuttosto che mostrarci come si rompono i nostri cervelli, le illusioni ci danno la possibilità di rivelare come funzionano.

Nel 2019, Cavanagh e i suoi colleghi Sirui Liu, Qing Yu e Peter Tse hanno usato l’illusione della “doppia deriva” dei due punti per sondare come i nostri cervelli generano il movimento diagonale illusorio.