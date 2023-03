Le smart TV LG sono, a detta di molti, tra le più interessanti e performanti dell’intero panorama dei televisori, ecco quindi che quando scopriamo della promozione del 33% applicata da Amazon su un modello, non possiamo che accogliere la decisione con gioia e giubilo.

Smart TV LG, l’offerta da 33% è incredibile

Il prodotto di cui vi parliamo è la smart TV LG da 43 pollici, con tecnologia LED, della serie UQ75, più precisamente il modello 43UQ75006LF, prodotta nel corso del 2022. E’ un classico televisore con cornici sottilissime, possibilità di raggiungere la risoluzione fino al 4K, piena compatibilità con il DVB-T2 (il digitale terrestre di nuova generazione), e tutto ciò che ne concerne l’essere una smart TV. Di conseguenza, grazie al sistema operativo WebOS, è possibile installare applicazioni per lo streaming, collegarsi al WiFi di casa, ottenendo in cambio anche la piena compatibilità agli assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa.

Il prezzo è tutt’altro che elevato, oggi la potete acquistare con un esborso finale di soli 319 euro, ricevendo uno sconto del 33% rispetto al listino originario di 479 euro (LINK ACQUISTO).

Avendo la possibilità di installare le applicazioni, lo streaming dei vostri titoli non sarà più un problema, segnaliamo infatti la possibilità di fruire di Netflix, Amazon Prime Video, Dazn, Disney+ ed altre piattaforme, senza dover acquistare accessori di terze parti.