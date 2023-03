SIM Top Number, il tuo numero di telefono potrebbe essere prezioso e non lo sai

Le SIM Top Number sono delle SIM con numeri unici non facilmente reperibili sul mercato. La rarità di questi, ha fatto sì che le compagnie telefoniche decidessero di metterle all’asta per beneficenza. Tuttavia, non solo gli operatori possono detenere tali tesori: molti utenti potrebbero averli senza nemmeno saperlo.

SIM Top Number: l’asta per la ricerca e il lavoro dell’Istituto Nazionale Tumori

Questi numeri di telefono, definiti “Top Number”, hanno un valore inestimabile per via della scarsa reperibilità (li possiedono due o tre persone al massimo in tutta Italia).

I collezionisti di queste SIM rare stanno cercando di ottenerle prima che il loro valore si alzi ulteriormente. Il programma d’inchiesta “Le Iene” ha portato alla luce il fatto e ha sottolineato la singolarità delle SIM e di come siano uniche e ricercatissime in tutto il Paese. Le compagnie telefoniche hanno quindi deciso di organizzare un’asta benefica per metterle sul piatto e contribuire alla ricerca e al lavoro dell’Istituto Nazionale Tumori. All’evento di beneficenza, si sono presentati seicento collezionisti per portare a casa almeno una delle SIM Top Number messe in palio.

Ecco quali sono le sequenze di numeri più ricercati in Italia:

TIM 33Y XXXXXXX: venduto all’asta per 8.600 euro ;

; TIM 339 YYXXXXX: regalato da TIM e venduto all’asta per 2.210 euro ;

; Vodafone 342 XXXXXYY: venduto all’asta per 1.920 euro ;

; Wind 320 XYZYZYZ: venduto all’asta per 856 euro ;

; 3 Italia 393 XY9XXY9: venduto all’asta per 343 euro.

Questi numeri sono solo alcuni esempi delle SIM Top Number. Se hai un numero di telefono con una sequenza numerica unica, potresti avere in mano un vero e proprio tesoro.