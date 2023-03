SIM Swap, ecco perché bisogna stare molto attenti

Sono davvero infiniti i metodi che usano i truffatori per rubare i nostri dati personali e utilizzarli a loro piacimento. Tra questi c’è senza ombra di dubbio il phishing, uno degli attacchi più famosi online, oltre alla crescita di attacchi riguardo gli acquisti online. Un’altra pratica che sta crescendo e quella del “SIM Swap” ed è fondamentale conoscerla per depotenziarla una volta per tutte.

SIM Swap, fate attenzione a questa truffa

Il “SIM swapping” è una tipologia di frode abbastanza comune di questi tempi, tanto che tra il 2015 e il 2020 il numero di episodi è aumentato del 400%. Questa è nota anche come “SIM Splitting”, ossia che un truffatore inganni il vostro operatore mobile per farsi consegnare il vostro numero di telefono personale.

È altamente pericoloso perché il truffatore potrebbe potenzialmente acquisire tutti i vostri codici d’accesso unici, i quali vi consentiranno di accedere praticamente a ogni cosa, come conto bancario e social media come Instagram, Facebook e quant’altro.

I truffatori dunque acquisteranno i vostri dati probabilmente sul dark web per riuscire a ottenere informazioni personali utili a convincere gli operatori che siate voi. Inoltre, potrebbero anche tentare lo spear phishing, una tipologia di phishing più mirato, o telefonarvi all’improvviso convincendovi a fornire loro informazioni personali.

Possono ottenere le informazioni anche diversamente

I modi in cui i truffatori possono ottenere le informazioni sono diversi e possono farlo anche senza avere subito disponibili i dati dei vostri social. Per esempio, possono ottenere le informazioni private se rispondete alle classiche domande di sicurezza, come il vostro compleanno o i nomi dei vostri animali.

Solitamente i criminali effettuano questa operazione per telefono, anche se alcuni di loro possono anche entrare nel negozio della rete mobile fingendo di essere voi e chiedere l’accesso al vostro numero di telefono. Tuttavia, il personale dovrebbe comunque controllare l’identità dell’utente, richiedendo una patente di guida o un passaporto.