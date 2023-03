Tesla, l’Autopilot di Elon Musk è più sicuro di quanto si creda

Tesla ha recentemente pubblicato i dati sulla sicurezza delle sue auto dotate di guida autonoma, suscitando grande interesse e confermando l’efficacia di questa tecnologia. Secondo i dati diffusi dalla casa automobilistica americana, la guida autonoma di Tesla sarebbe cinque volte più sicura rispetto alla media americana e dieci volte più sicura se si considera l’utilizzo dell’Autopilot.

Tesla: non vi aspettereste mai queste percentuali

Il rapporto di sicurezza di Tesla si basa sui dati relativi all’utilizzo del software FSD Beta, in prova su alcune auto da 12 mesi, e alla guida con Autopilot, già disponibile sulle vetture Tesla in commercio. Secondo i dati, il primo sistema di sicurezza ha segnalato un incidente con airbag utilizzato ogni 3,2 milioni di miglia percorse, un risultato significativamente migliore rispetto alla media americana di un incidente ogni 600mila miglia. Nel caso dell’Autopilot, l’incidente si è verificato ogni 6,26 milioni di miglia percorse, rendendo il sistema dieci volte più sicuro rispetto alla media nazionale.

Questi risultati hanno suscitato grande interesse e confermano l’efficacia delle tecnologie di guida autonoma di Tesla. Nonostante ciò, la questione ha attirato anche molte critiche e suscitato preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza. In particolare, il recente spot contro Tesla andato in onda durante il Superbowl ha sollevato non poche polemiche.

Ciononostante, il colosso di Elon Musk continua ad essere convinto che la guida autonoma aumenterà l’utilizzo delle auto elettriche e che l’adozione di queste tecnologie porterà ad una maggiore sicurezza sulle strade. Lo stesso Ceo di Tesla, ha spesso sottolineato che l’Autopilot di Tesla è sicuro, e che i dati lo dimostrano.