WhatsApp cambia per SEMPRE, nuovo aggiornamento con i gruppi EFFIMERI

Più volte le grandi novità di WhatsApp hanno sorpreso gli utenti durante questo nuovo anno, portando nuovi servizi all’interno della fantastica applicazione di messaggistica. La nota piattaforma non sembra voler indietreggiare di fronte ai colpi della concorrenza e infatti sta pensando a tante nuove funzionalità per il suo futuro. Dopo la comparsa di quasi due mesi fa del salvataggio dei messaggi effimeri, è arrivata la volta della presentazione di una nuova feature ovvero quella dei gruppi effimeri.

Si tratta di una nuova aggiunta, la quale funziona in maniera molto più semplice di quanto gli utenti possono credere. Questa è solo una delle novità che WhatsApp ha deciso di introdurre prossimamente, ma anche una delle più interessanti di tutte.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento porterà i gruppi effimeri per gli utenti: ecco come funzionano

Dopo tutti gli utenti che hanno apprezzato la novità dei messaggi che scompaiono dalle chat private, molto presto anche le chat di gruppo potranno subire questo stesso trattamento. Secondo quanto visto all’interno della nuova beta per il sistema operativo iOS dedicato agli iPhone di Apple, ci sarà a breve una grande novità che riguarderà proprio una data di scadenza per i gruppi.

Una volta creato il gruppo infatti, gli utenti potranno aprire le impostazioni e vedere una nuova opzione mai vista, ovvero quella dei gruppi effimeri. Premendo su questa voce, usciranno tre opzioni che potranno permettere l’eliminazione automatica dei messaggi in un giorno, una settimana oppure in una determinata data. Ora non resta altro che aspettare per avere a disposizione questa nuova opportunità.