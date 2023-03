Questo antico diario del 1858 vale oltre 25000 euro, ecco le informazioni che contiene

Il 26 marzo 1858 i giornali dello stato di Washington riferirono che l’oro era stato scoperto “nelle vicinanze dei fiumi Frazer e Thompson“.

La notizia raggiunse rapidamente San Francisco e i giacimenti auriferi della California. Nel giro di pochi mesi, circa 30.000 minatori fecero il viaggio verso i possedimenti britannici a nord del 49esimo parallelo, che fu proclamato Colonia della Columbia Britannica il 2 agosto 1858.

La maggior parte dei minatori erano americani, ma uno sembra provenisse dall’Ontario, che allora era conosciuto come Canada occidentale. Probabilmente si era accodato alla corsa all’oro in California e nel luglio 1858 salpò a nord verso Victoria.

Non conosciamo il suo nome, ma tenne un diario tra luglio e ottobre 1858, uno dei soli quattro conosciuti dalla corsa all’oro del fiume Fraser. È anche l’unico noto per essere in mani private, e Brian Grant Duff di All Nations Stamp and Coin lo ha messo in vendita per 25.000 dollari.

L’agenda è minuscola, solo 12,4 x 8 cm. Ma ha una copertina in pelle ed è in condizioni notevoli, considerando che ha 165 anni.

Un diario davvero interessante

Nascosta in una tasca sul retro del diario c’è una foto d’epoca di un giovane peloso in abito scuro, probabilmente il minatore. La tasca include anche una moneta d’argento da 50 centesimi proveniente dagli Stati Uniti, datata 1858 e timbrata a San Francisco.

Le pagine del diario sono datate, il che è utile perché il minatore ha scritto a matita. Ha anche scritto in una stenografia personalizzata che solo il minatore avrebbe compreso completamente.

Aveva un fratello a Victoria, ad esempio, ma si riferisce a lui solo con la sua iniziale, E. Ma in un certo senso, il mistero si aggiunge al fascino del diario.

Ci sono alcuni fatti, tuttavia. Arrivò a Esquimalt con 1.500 persone sulla SS Oregon il 12 luglio 1858, incontrò suo fratello e andò a Victoria.

“Victoria ha per lo più piccoli negozi di case in costruzione“, ha scritto il 13 luglio. “Il forte assomiglia alla vecchia palizzata“.

Suo fratello gli ha cucinato un salmone e patate, e il giorno seguente ha stabilito un legame importante, incontrando O.T. Travaillot, il collezionista di licenze d’oro di Forks in the Interior, ribattezzato Lytton ad agosto. (Il minatore lo chiamava “Capt. Treviot” o semplicemente T.)