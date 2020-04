Da circa un mese è presente in quasi tutte le librerie Facebook, The Inside Story, in cui l’autore Steven Levy ha pubblicato pagine del taccuino segreto del CEO Mark Zuckerberg.

Quest’ultimo si appuntava pensieri e strategie nei primi tempi della piattaforma. Vi ricordo che Steven Levy è un giornalista, scrittore e polemista che può essere considerato uno dei maggiori cronisti del periodo che va dalla nascita del PC fino ai giorni nostri. Scopriamo insieme qualche pagina.

Mark Zuckerberg: ecco qualche pagina del taccuino segreto del capo di Facebook

Per Facebook The Inside Story, Levy è riuscito a procurarsi qualcosa di inedito a tutto il mondo, che ha reso il libro qualcosa di più di un resoconto della nascita della piattaforma. Questo inedito si chiama “fonti” per gli storici. Si tratta di alcune pagine del taccuino dove Mark Zuckerberg appuntava tutti i suoi pensieri e buttava giù alcune strategie per l’ascesa della piattaforma.

Nei primi tempi di Facebook, il giovane Zuckerberg tenne un diario segreto scritto a mano in cui appuntava tutto. Successivamente lo distrusse, anche se alcune pagine rivelatrici sono sopravvissute. Levy le ha recuperate ed esaminate. In un lungo articolo pubblicato su Wired, è proprio Levy ha pubblicare alcune pagine di questo taccuino, l’articolo è intitolato Inside Mark Zuckerberg’s Lost Notebook.

All’interno di questo lungo articolo Levy racconta il primo incontro con Zuckerberg, come fece a diventare un leader mondiale, lo shock delle elezioni del 2016 e le loro conseguenze, l’ascesa e la discesa della piattaforma, il news feed, la formazione dello stesso Zuckerberg e moltissimo altro. Per scoprire tutti i segreti, non vi resta che leggere quello che è il libro più interessante al momento.