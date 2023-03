Presentata in anteprima la nuova Alpine A110 GT4 Evo per il debutto alla Pikes Peak International Hill Climb

Una versione unica dell’Alpine A110 GT4 Evo è stata mostrata prima del suo debutto competitivo alla Pikes Peak International Hill Climb di giugno.

Il teaser oscurato mostra che sono state apportate significative modifiche aerodinamiche alla A110 GT4 Evo. I cambiamenti più evidenti sono visibili nella parte posteriore dell’auto dove c’è un’ala imponente e una prominente pinna di squalo che collega l’ala al tetto.

Alpine osserva che l’auto “presenta imponenti appendici aerodinamiche per mantenerla attaccata al suolo“. Il modello aggiornato è stato progettato attraverso l’ufficio di progettazione di Alpine con l’aiuto di ingegneri e tecnici Signatech. La vettura gareggerà nella categoria Time Attack 1 e sarà a trazione posteriore.

Alpine vuole vincere

Quest’anno segnerà la prima partecipazione di Alpine alla “corsa verso le nuvole“. Alla guida dell’auto ci sarà Raphaël Astier, vincitore della FIA R-GT Cup 2022 con l’Alpine A110 Rally. Astier ha anche gareggiato alla Pikes Peak in quattro precedenti occasioni e alla sua terza partecipazione ha stabilito un record per la classe Time Attack 1.

“La Pikes Peak è una gara leggendaria che ho sempre sognato e sono entusiasta di tornarci per la quinta volta nella mia carriera“, ha detto Astier. “È un onore far parte di questa avventura iniziata da Alpine e Signatech dopo due anni di competizione con l’Alpine A110 Rally. Sono estremamente orgoglioso di essere il pilota scelto per questo programma e non vedo l’ora di portare tutta la mia esperienza e conoscenza alla prima partecipazione del marchio alla Pikes Peak. Anche se vincere la classifica generale non è l’obiettivo, sono fiducioso che la nostra A110 GT4 Evo si comporterà bene nella sua classe e non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere in questo primo tentativo!”