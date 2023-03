Iliad, le offerte più convenienti di marzo 2023

Iliad è un operatore di telecomunicazioni francese che ha debuttato nel mercato italiano nel 2018, diventando rapidamente uno dei principali operatori mobili del paese.

Iliad ha introdotto un’offerta di telefonia mobile senza limiti, senza costi nascosti, e con un prezzo estremamente competitivo. Il pacchetto offre chiamate illimitate, SMS e MMS, oltre a una grande quantità di dati mobili ad alta velocità. Inoltre, Iliad non richiede alcun contratto a lungo termine, consentendo ai clienti di cambiare offerta quando lo desiderano senza costi aggiuntivi.

Grazie all’offerta di Iliad, il mercato delle telecomunicazioni in Italia è diventato più competitivo, costringendo gli altri operatori a rivedere le loro offerte e a ridurre i loro prezzi.

Imperdibili offerte di marzo 2023

Tra l’ampio ventaglio di offerte tra cui scegliere ce ne sono alcune davvero incredibili.

Come l’imperdibile offerta Iliad Flash 120 che contiene minuti illimitati verso tutti e verso i Paesi dell’UE, SMS illimitati e 120 GB di traffico, anch’essi utilizzabili in Europa. Tutto a soli 7,99 euro al mese e il costo di attivazione della SIM di 7,99 euro. Si tratta di un’offerta shock a cui è difficile resistere.

Se invece si desidera avere a disposizione più Gigabyte l’operatore telefonico propone Iliad Giga 100, un’offerta che include minuti ed SMS illimitati in Italia e in UE, 150 GB in 5G, e 10 GB da utilizzare in Europa a soli 9,99 euro al mese, più il costo d’attivazione della SIM di 9,99 euro.

Per avere un’offerta che preveda solo Internet si puoi scegliere Iliad 300 GB che prevede 300 GB a 13,99 euro al mese. Chiamare o inviare messaggi avrà un costo rispettivamente di 0,28 euro al minuto e 0,28 euro ad SMS. Il costo d’attivazione della SIM è di 9,99 euro.