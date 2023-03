ILIAD, se vuoi risparmiare sulla fibra ottica scegli queste promo

La fibra ottica è ormai diventata un servizio fondamentale per la maggior parte delle famiglie italiane. Grazie alla sua velocità di connessione e alla sua stabilità, questa permette di navigare in internet, guardare film in streaming e giocare online senza alcun problema. A tal proposito, Iliad è una delle compagnie che offre le migliori offerte in termini di convenienza, e anche nel mese di marzo 2023 non smette di stupirci.

ILIAD: i costi delle promozioni sono molto vari

Una delle promo più convenienti di Iliad è la “Fibra 300“. Con questa offerta, si può navigare in internet alla velocità di 300 Mbps, con un upload di 100 Mbps ed è prevista anche l’attivazione gratuita con prezzo bloccato per sempre, senza alcun aumento nel corso del tempo. Il costo mensile dell’offerta è di soli 19,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi.

Un’altra promozione interessante di Iliad è la “Fibra 1 Giga”. Con questa offerta, si può navigare in internet alla velocità di 1 Gbps, con una velocità di upload di 300 Mbps. Anche in questo caso, la promozione prevede l’attivazione gratuita e un prezzo bloccato per sempre. Il costo mensile è di soli 29,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi.

Inoltre, Iliad offre anche la possibilità di abbinare alla propria offerta telefonica la linea fissa. Con la promozione “Fibra + Telefono”, si può infatti avere la linea fissa con chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. Anche in tal caso, l’offerta prevede l’attivazione gratuita e un prezzo bloccato per sempre. Il costo dell’offerta è di 24,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi.

Per chi invece preferisce la mobilità, l’operatore telefonico offre anche una promo apposita per la connessione internet in mobilità. Stiamo parlando di “Internet 50 Giga”, e grazie a questa si può navigare in internet sulla rete 4G di Iliad con una velocità fino a 50 Mbps, senza limiti di traffico. La promozione prevede un prezzo bloccato per sempre di soli 7,99 euro al mese, senza costi ulteriori.