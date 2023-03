Android Auto, la nuova versione 9.0 porta alcune novità al TOP

Durante gli ultimi mesi il team che si occupa dello sviluppo di Android Auto si è messo al lavoro per andare a migliorare la piattaforma che ultimamente ha ricevuto tantissime modifiche importanti. Dopo il rilascio effettivo della nuova versione dell’interfaccia che aveva il nome in codice Coolwalk, si sta ancora lavorando a qualche modifica, proprio come è stato dimostrato con la nuova versione.

In basso ci sono le notizie che riguardano le modifiche che sono state apportate, le quali a primo impatto potrebbero non sembrare di rilievo.

Android Auto: arriva la nuova versione stabile 9.0 che include alcune novità interessanti

Dopo solo una settimana dal rilascio della versione beta di questa nuova versione di Android Auto, è arrivata la versione stabile. È ormai una settimana che gli utenti la stanno provando a bordo delle proprie automobili, le quali possono quindi basarsi ora su qualche modifica in più.

Stando a quanto riportato, tra le principali modifiche che sono state introdotte con questa nuova versione, non ci sarebbero delle modifiche particolari per gli utenti se non in merito alla stabilità. Questo è un grande aggiornamento, soprattutto perché in molti lamentavano dei piccoli problemi proprio per quanto riguarda la stabilità del collegamento. Il resto delle novità riguardo nel codice, per cui almeno per il momento non ci sono delle modifiche visibili per il pubblico, il quale nel complesso dovrebbe andare a beneficiare di una piattaforma molto meglio ottimizzata rispetto a qualche mese fa.

A breve però sono programmate altre novità che dovrebbero fare il loro esordio su Android Auto, proprio come il pubblico da sempre desidera.