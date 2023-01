Gli utenti Android hanno aspettato anni prima che Google implementasse la revisione pianificata da tempo del suo software per auto. L’aggiornamento è finalmente arrivato e include modifiche significative all’interfaccia di Android Auto e alle app che incorpora.

L’ultima versione di Android Auto è ora disponibile per gli utenti di telefoni con veicoli compatibili. Include una nuova interfaccia adattiva con miglioramenti alle funzioni di navigazione, comunicazione e intrattenimento.

La nuova presentazione a schermo diviso di Android Auto dà la priorità a tre finestre dell’app che cambiano forma per adattarsi alle varie dimensioni dello schermo tra i modelli di auto. Gli utenti hanno accesso immediato alla navigazione, alla messaggistica e ai controlli audio.

Google ha reso la schermata di navigazione più facile da leggere avvicinandola al posto di guida. La messaggistica in Android Auto consente agli utenti di inviare risposte più rapidamente, rispondere alle chiamate perse, chiamare i loro contatti preferiti, condividere i loro orari di arrivo e condividere l’accesso a musica e podcast. Gli utenti saranno presto anche in grado di effettuare chiamate in auto tramite WhatsApp, a partire dagli ultimi modelli di telefono Pixel e Samsung.

Il lettore audio ha ricevuto una barra di avanzamento ricercabile in modo che gli utenti possano avanzare rapidamente o riavvolgere brani o podcast. Inoltre, un nuovo programma di avvio rapido consente agli utenti di raggiungere facilmente le app utilizzate di recente.

Solo per Samsung al momento

La condivisione delle chiavi digitali dell’auto si estenderà presto ai telefoni Samsung, con il supporto che si estenderà successivamente ai telefoni Xiaomi. La funzione è attualmente disponibile per i telefoni Pixel e gli iPhone per i veicoli BMW, ma in seguito includerà più marchi.

Il nuovo Android Auto include anche molte nuove funzionalità per Google integrato, un sistema che consente a modelli specifici di utilizzare app di Google Play come Google Assistant o Google Maps senza telefono. A partire da Volvo EX90 e Polestar 3, le auto con Google integrato possono ora accedere alla nuova mappa HD dell’azienda, che include dettagli stradali come indicatori di corsia, segnali e barriere stradali. Google integrato abilita anche lo streaming video in app come Tubi e MGM+ mentre l’auto è ferma. Android ha aggiunto che presto espanderà tale funzionalità all’app YouTube.

In Europa, i nuovi veicoli elettrici Renault Austral Hybrid e Renault Megane E-Tech sono i primi a consentire la navigazione tramite l’app Waze anziché Google Maps. I modelli Ford e Lincoln otterranno Google integrato entro la fine dell’anno, mentre la Honda si è recentemente unita alla gamma con l’Accord Touring del 2023.