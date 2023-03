A sorpresa nell’ultimo periodo WhatsApp ha messo a disposizione di tutti gli utenti un aggiornamento molto interessante che porta con sé una funzione estremamente richiesta, un qualcosa che da tempo vedevamo solo su Telegram, e che finalmente risulta essere fruibile dagli utilizzatori dell’applicazione di Meta.

Come sempre accade negli ultimi mesi, Telegram si trova sempre un passo avanti rispetto alla rivale, per questo motivo WhatsApp si ritrova spesso a rincorrere, rilasciando aggiornamenti palliativi per gli utenti, con l’introduzione di funzioni non inedite ed esclusive, ma un qualcosa che già troviamo altrove. Lo stesso discorso può essere esteso alla soluzione corrente, che prevede infatti l’aggiunta della possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo.

WhatsApp, con questo aggiornamento viene introdotta una nuova funzione

La nuova funzione, che vi abbiamo appena introdotto, permette all’utente di andare a creare una chat privata con sé stesso, all’interno della quale è possibile inviarsi messaggi testuali, allegati, file, immagini o documenti, a cui si potrà accedere da un qualsiasi dispositivo che si collegherà al medesimo account. Una soluzione decisamente comoda, ma già presente su Telegram, con la quale il consumatore può inoltrarsi tutti questi contenuti, senza doversi affidare ad un servizio di cloud, oppure ricorrere al collegamento fisico tra i dispositivi coinvolti.

L’aggiornamento è già stato introdotto ed è disponibile per tutti, che siano clienti con sistema operativo iOS o Android, senza differenze o vincoli di alcun tipo.