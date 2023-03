Tesla Model 3, l’auto elettrica nel 2023 ha delle rivali piuttosto pericolose

Tesla ha recentemente ridotto i prezzi delle sue auto elettriche, in particolare della Tesla Model 3 a trazione posteriore, che ora può essere acquistata ad un prezzo base di 36.490 euro grazie agli incentivi statali. La casa automobilistica americana ha un vantaggio competitivo rispetto ad altre marche in termini di efficienza e autonomia, come dimostrato dai dati WLTP. Ma c’è un però.

Tesla Model 3: il modello migliore in assoluto nelle auto elettriche

Con il nuovo prezzo, Tesla farà sicuramente buone vendite nei prossimi mesi, spingendo altre case automobilistiche a rivedere le loro strategie.

Inoltre, il mercato delle berline elettriche è ancora piuttosto acerbo e, nonostante ci siano pochi modelli a zero emissioni in questo segmento, è difficile trovare un modello che possa competere con la Tesla Model 3 in termini di prestazioni o capacità della batteria. Sono state prese in considerazione altre vetture come la Polestar 2 Standard range, la BMW i4 eDrive35 e la Hyundai Ioniq 6, ma nessuna di esse è in grado di competere con il gioiello di Tesla, sia in termini di efficienza che di prezzo (considerando che solo la Model 3 può accedere agli incentivi statali).

Infine, sebbene la comparazione tra auto di segmenti diversi possa sembrare insensata, confrontare auto come la Tesla Model 3 con la Volkswagen ID.3 e la Fiat 500e potrebbe essere interessante per chi cerca un’auto elettrica con un prezzo accessibile e un’ottima autonomia. In ogni caso una cosa è più che certa: la Tesla Model 3 resta la scelta migliore per chi cerca un’auto elettrica efficiente e con un’ottima autonomia.