Auto elettriche, ecco perché in Italia si preferiscono le ibride

Il 2022 è stato un anno particolare per il mercato automotive italiano, con una netta contrazione delle auto elettriche a favore delle ibride. Secondo il rapporto dell’Automotive Dealer Report 2023 di Italia Bilanci, le elettriche hanno registrato una diminuzione del loro market share, passando dal 4,6% del 2021 al 3,7% del 2022, mentre le Plug-in Hybrid sono rimaste stabili al 5,1%. Questi dati sono in netta controtendenza rispetto al resto d’Europa, dove le elettriche hanno avuto una crescita significativa.

Auto elettriche: chi ha la meglio in Italia?

Il calo delle auto elettriche è probabilmente legato alla riduzione degli incentivi statali e alla mancanza di una rete di ricarica adeguata, ma anche al costo elevato di queste vetture. Molti italiani hanno quindi preferito optare per le motorizzazioni ibride, che sono cresciute dal 16% del 2020 al 34,1% del 2022. In particolare, le ibride Mild e Full Hybrid sono state le più scelte, anche se potrebbero essere meno efficaci dal punto di vista ambientale rispetto alle Plug-in Hybrid.

La percezione degli italiani nei confronti del mercato automotive è stata influenzata da diversi fattori, tra cui l’aumento dell’inflazione, la guerra in Ucraina e il calo del potere d’acquisto familiare. Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, l’auto rimane in cima alle propensioni d’acquisto a breve termine per la maggior parte degli italiani.

A proposito di auto elettriche… sapete quanto dura la loro batteria? Elon Musk, fondatore di Tesla, ha previsto che le batterie al litio dureranno almeno 300.000 miglia (circa 480.000 km). Tuttavia ha già provveduto al lancio di una batteria a lunga durata che dovrebbe durare oltre un milione di miglia.