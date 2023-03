Iliad, solo OGGI per sottoscrivere la Giga 130 a soli 8 euro al mese per sempre

Dubbi ce ne sono ormai pochi da tempo: Iliad rappresenta in questo momento una delle realtà più interessanti in assoluto. Il merito è delle sue offerte mobili che, pur cambiando nel tempo, risultano sempre le più vantaggiose per prezzo e contenuti offerti.

Ora come ora ci sono due promo straordinarie, tra le quali una squadra proprio durante la giornata di oggi.

Iliad distrugge la concorrenza con la sua offerta migliore, sarà disponibile ancora per tutta la giornata di oggi: fate presto

Il mondo Iliad in questo momento si compone di due offerte principali per quanto riguarda la telefonia mobile. Ce n’è una che sta per scomparire almeno per il momento e che porta agli utenti la possibilità di pagare ancora meno rispetto a quella da 9,99 € al mese.

La promozione in questione è la, offerta che non ha bisogno di presentazioni visto che è disponibile già da diversi giorni sul sito ufficiale del gestore. Secondo quanto riportato dalle informazioni ufficiali, questa promo riesce a corrispondere al pubblico un corrispettivo pari a minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numerazione oltre a 130 giga disponibili per la navigazione sul web sfruttando la connessione veloce in 5G. Il prezzo è di 8,99 € al mese per sempre, ma solo per chi riesce a sottoscriverla entro questa giornata. Il costo di attivazione è di 9,99 € da pagare solo una volta.

Persiste ancora anche l’altra offerta, quella che costa 1 euro in più, ovvero 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli stessi contenuti ma in questo caso 150 giga per la navigazione in 5G.