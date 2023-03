Iliad lancia una nuova promozione a tempo limitato

Iliad, un operatore telefonico, ha rilasciato un’altra promozione a tempo limitato. Va notato che Iliad è una società francese; il suo primo debutto è avvenuto in Francia nel 1990. In realtà, ha iniziato a vendere in Italia nel 2018, poche settimane prima dell’operatore rivale Ho. Mobile by Vodafone Spa. Ci sentiamo in dovere di sottolineare che, nonostante la giovane età dell’azienda, in soli 5 anni è riuscita ad accumulare ben 9 milioni di abbonati che, stando a quanto riportato nella sezione “perché Iliad?” del sito web dell’azienda, sono tutti molto soddisfatti.

Infatti, questa azienda ha sempre dato la priorità a fornire ai clienti il miglior valore possibile, il che le ha permesso di guadagnarsi il titolo di “Operatore n. 1 in Italia” e altri riconoscimenti. I suoi prodotti e servizi superano costantemente la concorrenza, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la gamma di opzioni offerte. L’attività dell’azienda è molto apprezzata sia dai clienti che dai dipendenti, come dimostrano gli altri due riconoscimenti di Iliad, che richiamano l’attenzione sull’eccezionale qualità del suo servizio clienti e sul suo status di uno dei migliori datori di lavoro in Italia.

L’operatore telefonico francese si conferma al primo posto in Italia

Dopo aver visitato il sito web di Iliad solo per uno o due minuti, si scopre che l’azienda è al primo posto in Italia per la disponibilità della rete mobile secondo OpenSignal, una società che valuta le esperienze di rete. In conclusione, si può dire che questa azienda è stata riconosciuta più volte. Ora dovreste essere convinti; non indugiate e consultate il sito web di Iliad per una panoramica completa delle offerte attuali. Inoltre, una volta attivata la vostra promozione, potete sempre migliorare l’offerta dalla vostra area privata sul sito web.