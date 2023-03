Ecco i 3 chip per smartphone più performanti e veloci del 2023 per Android e iOS

Determinare la potenza dei chip mobili è molto simile a giudicare un chip desktop, ma su scala ridotta. Detto questo, alcuni dei chip in questo elenco si avvicinano sempre di più ai chip desktop completi in termini di potenza.

Ecco quindi i primi chip mobili più potenti oggi sul mercato.

A15 Bionic

Quando Apple ha presentato la nuova gamma di iPhone 13, l’A15 Bionic era nella lista degli update più richiesti. Il processore a 64 bit a 6 core è stato prodotto utilizzando l’architettura ARMv8. I nuclei sono separati in nuclei Avalanche ad alte prestazioni e nuclei Blizzard ad alta efficienza energetica. L’A15 Bionic ha 2 core Avalanche che funzionano a 3240 MHz e 4 core Blizzard che funzionano a 1820 MHz.

L’A15 include anche una GPU integrata nelle versioni iPhone 13 Pro e Pro Max. È sicuro affermare che questo chip non è solo il chip più potente che Apple abbia mai offerto, ma probabilmente il miglior chip di qualsiasi smartphone. Il chip ha ricevuto un punteggio GeekBench 5 di 1752 per prestazioni single-core e un enorme 4823 per prestazioni multi-core.

Per contestualizzare quel numero, è solo di circa 10 punti inferiore rispetto all’i7 12700 (1763) di Intel nella categoria single-core. Quindi davvero molto veloce.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 (per adesso)

Qualcomm ha inghiottito il mercato dei chip Android dalla fine del 2013. Non è un caso che il gigante dei semiconduttori di San Diego sia salito ai vertici del settore Android. Ciò è dimostrato dallo Snapdragon 8 Plus Gen1.

Il processore a 8 core si trova al centro dei migliori telefoni Android, tra cui la serie Samsung Galaxy S22 e OnePlus 10 Pro. Gli 8 core sono suddivisi in tre core ARMv9. Ha 1 core Cortex-X2, 3 core A710 e 4 core A510. I core X2 sono core ad alte prestazioni e bassa energia, mentre gli altri 7 sono core di efficienza. L’A710 è un concentrato di prestazioni ed efficienza ibride.

Questo chip ha ottenuto un punteggio GeekBench 5 di 1317 per single-core e 4179 per prestazioni multi-core. Non veloce come l’A15, ma comunque una bestia di chip. Il successo dei nanochip di Apple, infatti, ha spinto Qualcomm ad alzare l’asticella. Ma, per ora, dovranno accontentarsi del secondo posto.

Miglior chip economico MediaTek: Dimensity 9000 Plus

Subito dopo Qualcomm ci sono MediaTek e Dimensity 9000 Plus. In realtà, questo chip ha una valutazione GeekBench 5 più alta rispetto a Snapdragon. Detto questo, ci sono alcuni svantaggi evidenti, tra cui una minore durata della batteria, che lo mantengono a pochi passi da Qualcomm.

Il chip Dimensity 9000 Plus ha un design simile allo Snapdragon 8. Ha tre core ARMv9, un core ad alte prestazioni Cortex-X2 “Ultra”, 3 core ibridi “Super” Cortex-A710 e 4 core ad efficienza Cortex-A510. Nonostante il numero di core simile, il Dimensity 9000 Plus ha ottenuto un punteggio di 4355 per le prestazioni multi-thread, superando lo Snapdragon 8.

Quindi, perché non si è classificato più in alto in questo elenco? Bene, per cominciare, è difficile trovare telefoni in questo momento. Il telefono più importante che include questo chip è l’edizione Xiaomi 12 Pro Dimensity. Inoltre scarica la batteria molto più velocemente di Snapdragon. Ha ottenuto un punteggio di 93 per le prestazioni della batteria su nanoreview.net.

Tuttavia, le prestazioni di questo chip sono davvero impressionanti. Qualcomm potrebbe possedere il mercato Android al momento, ma dovranno spingere per mantenere quel posto.