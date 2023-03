Qualcomm è già al lavoro sul chipset Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm sembra avere le idee chiare riguardo l’evoluzione della proprio serie di System-on-Chip di fascia alta. Il produttore americano sembra intenzionato a saltare l’upgrade di metà generazione (il possibile Snapdragon 8+ Gen 2) per passare direttamente alla prossima generazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, Qualcomm sta già lavorando sullo sviluppo del chipset Snapdragon 8 Gen 3. Alcuni leak suggeriscono che il chipmaker manterrà l’attuale architettura che prevede la suddivisione 1 + 4 + 3 dei core.

Tuttavia, anche se la configurazione resterà la stessa, il produttore si affiderà a dei nuovi core più potenti. In particolare, la soluzione prevedrà l’utilizzo del core Cortex-X4 con una frequenza operativa massima di 3,70 GHz. Questo core risulterà, quindi, più potente del 15% rispetto al Cortex-X3 usato sullo Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm sta già lavorando allo sviluppo del chipset Snapdragon 8 Gen 3 che si preannuncia più potente dell’A17 Bionic di Apple

Per gli altri cluster, il chipmaker utilizzerà i nuovi core Cortex-A715 e Cortex-A515. Al momento le velocità di clock sono sconosciute così come le prestazioni in termini di autonomia.

Inoltre, lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà basato sul nodo N4P realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC. Inizialmente si pensava che Qualcomm avrebbe optato per un processo produttivo a 3nm, come per A17 Bionic di Apple, ma a quanto pare il salto generazionale arriverà solo con lo Snapdragon 8 Gen 4.

Purtroppo non ci sono dettagli ufficiali in merito allo Snapdragon 8 Gen 3. Possiamo immaginare che supererà in prestazioni e autonomia l’attuale generazione, ma si tratta solo di indiscrezioni. Alcuni leaker esperti del settore ritengono che la nuova soluzione hardware potrebbe essere più potente perfino dell’A17 Bionic in termini di prestazioni in single e multi core.

Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.