Apple, la nuova generazione di iMac sarà spinta dal SoC Silicon M3

Apple sembra intenzionata ad aggiornare la propria linea di iMac integrando i chipset proprietari di nuova generazione. In particolare, le soluzioni desktop di Cupertino potrebbero integrare il nuovissimo SoC Silicon M3.

Sebbene il chipset non sia ancora stato presentato da Apple, gli analisti sono concordi su questa opzione. In particolare, secondo il rapporto di Mark Gurman emerge chiaramente che i device sono già in fase avanzata di test. Come indicato nella newsletter Power On, gli iMac di prossima generazione sono caratterizzati dai nomi in codice J433 e J434.

Entrambi i PC sono in fase avanzata di testing di convalida dell’ingegneria (EVT) e Apple sta anche eseguendo test di produzione. Entrando maggiormente nel dettaglio, però, emerge un’informazione che potrebbe sorprendere gli utenti.

Apple sta lavorando allo sviluppo della nuova generazione di iMac e questi device potranno contare sulle prestazioni offerte dal chipset Silicon M3

Sembra che Apple stia lavorando solo sul modello da 24 pollici dell’iMac. Questa versione sarà l’unica che verrà ufficialmente presentata nei prossimi mesi. Inoltre, la nuova generazione potrà contare sulla stessa gamma di colori della precedente. Vedremo quindi device caratterizzati dai colori Argento, Blu, Rosa e Arancione. C’è la possibilità che l’azienda possa anche aggiungere opzioni di colore come il Giallo, Verde e Viola.

Il prodotto dovrebbe entrare nella fase di produzione di massa tra tre mesi. Questo significa che il dispositivo potrebbe essere lanciato ufficialmente nella seconda metà di quest’anno. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi emergeranno ulteriori informazioni ed, inoltre, ci aspettiamo di apprendere di più sul chipset M3 durante la conferenza WWDC di quest’anno.