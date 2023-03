Qualcomm, il SoC Snapdragon 8 Gen 2 supporta le nuove iSIM

Qualcomm e Thales hanno annunciato una nuova funzionalità esclusiva per il chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il System-on-Chip ha ottenuto la certificazione per il supporto della iSIM (integrated SIM o SIM integrata).

La iSIM è di fatto una scheda SIM incorporata all’interno del processore principale di un dispositivo. Rispetto alle schede tradizionali, che sono fisiche e quindi da inserire all’interno del device, questa soluzione rende tutto digitale.

Ne consegue che è possibile avere un uso più efficiente dello spazio all’interno di un dispositivo e, di conseguenza, comportare dei risparmi per i produttori. Inoltre, i vantaggi si hanno anche per gli utenti e non sono di secondaria importanza. Le iSIM, infatti, possono essere gestite in remoto tramite qualsiasi piattaforma standard. In questo modo è possibile offrire la massima flessibilità agli utenti.

Qualcomm e Thales hanno annunciato che lo Snapdragon 8 Gen 2 è i il primo chipset a supporta attivamente le nuove iSIM

La soluzione annunciata da Qualcomm e Thales è la prima a livello commerciale. Lo Snapdragon 8 Gen 2 si conferma quindi un chipset evoluto sotto molteplici punti di vista che integra prestazioni e consumi ottimizzati e feature inedite.

Con l’arrivo delle iSIM, gli utenti potranno scegliere i device più adatti alle proprie esigenze. Infatti, questa tecnologia si va ad affiancare alle già esistenti SIM ed eSIM. Stando ad alcune stime, la quota di mercato della nuova tecnologia crescerà fino a raggiungere 300 milioni entro il 2027. Le iSIM rappresenteranno il 19% di tutte le nuove eSIM, secondo Kaleido Intelligence.

Come dichiarato da Ziad Asghar, vicepresidente senior della gestione del prodotto di Qualcomm Technologies: “Siamo molto lieti di vedere che il nostro investimento nella sicurezza hardware dei processori ad alta affidabilità, in collaborazione con Thales, abbia raggiunto il livello di sicurezza e funzionalità richiesto dalla GSMA per l’uso delle UICC di provisioning remoto. Crediamo che un elemento resistente all’apertura integrato all’interno del processore host possa efficientemente consentire casi d’uso innovativi in molti mercati e segmenti di prodotto“.