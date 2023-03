B2 Spirit, l'aereo più costoso di sempre risale al 1997 ed è invisibile

Il Northrop Grumman B-2 Spirit è un aereo bombardiere strategico tecnologicamente avanzato e il più costoso della storia, dal valore di 737 milioni di dollari nel 1997. Il pezzo storico è stato progettato negli anni ’80 come un bombardiere ad alta quota e in seguito riconfigurato come bombardiere di bassa quota.

B2 Spirit: quanto costa l’aereo bombardiere?

Il programma di sviluppo del B2 Spirit è stato uno dei progetti più segreti dell’aeronautica militare americana, con costi stimati di circa 23 miliardi di dollari. La produzione iniziale prevista era di 132 esemplari, ma il numero fu ridotto a 75 unità a causa dei costi elevati. In seguito al crollo dell’Unione Sovietica, la produzione fu ulteriormente limitata a 21 unità.

Il primo esemplare del B2 Spirit fu consegnato il 17 dicembre 1993 e la maggior parte di questi ha il nome di uno stato americano. Il B-2 ha partecipato a diverse guerre, tra cui la guerra in Kosovo nel 1999, la guerra in Afghanistan e quella in Iraq. La sua particolare geometria e le sue caratteristiche stealth lo hanno reso un aereo popolare nei videogiochi e nei film.

Il B-2 è un bombardiere subsonico a bassa quota con una velocità di 972 km/h in quota e un’autonomia di circa 11.000 km. Ha quattro motori General Electric F-118-GE-100 e può trasportare sia armi convenzionali che armi nucleari e missili. Inoltre possiede un’apertura alare di 52,12 metri e una lunghezza di 20,9 metri.

Ma la caratteristica più interessante è la sua tecnologia stealth, che gli permette di essere invisibile ai radar nemici e di penetrare le difese aeree nemiche.