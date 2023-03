Iliad: buono sconto di 100 euro per l’acquisto di uno smartphone

L’operatore francese Iliad ha recentemente lanciato, sul proprio sito ufficiale, un ulteriore sconto, di 100 euro, per l’acquisto online, a rate o in un’unica soluzione, di uno smartphone.

Stiamo parlando di uno smartphone Apple, nello specifico della gamma iPhone 14 Pro e Pro Max. Scopriamo insieme tutti i dettaglia a riguardo.

Iliad sconta di 100 euro uno smartphone della gamma iPhone 14

Ora è possibile ottenere un nuovo sconto di 100 euro, rispetto al precedente costo richiesto da Iliad, su altri smartphone Apple iPhone, sia con pagamento cash che a rate, che sono questa volta gli iPhone 14 Pro. In particolare, lo sconto di 100 euro viene proposto su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, in entrambi i casi in tutte le varianti di memoria disponibili finora sul sito Iliad, quindi 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Come accade con gli smartphone scontati di 50 euro, che sono ancora disponibili, anche in questo caso sugli iPhone 14 Pro è stato inserito un banner dedicato che indica lo sconto di 100 euro. In questo modo, adesso, quasi tutti gli smartphone Apple iPhone in vendita sul sito Iliad presentano un prezzo scontato, ad eccezione di iPhone 13 Pro Max e iPhone 11. Gli sconti da 50 o 100 euro rimarranno disponibili fino a nuova comunicazione.

Per esempio, grazie al nuovo sconto di 100 euro lo smartphone Apple iPhone 14 Pro 128GB è acquistabile sul sito Iliad al costo di 1229 euro in un’unica soluzione invece dei precedenti 1329 euro, o in alternativa in 30 rate mensili da 31 euro ciascuna con un anticipo di 299 euro mentre in precedenza l’anticipo richiesto era di 339 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire il prezzo di tutti i modelli disponibili.