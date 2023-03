Expert ha la meglio sulle altre realtà del territorio nazionale, tra cui troviamo anche MediaWorld, grazie al lancio di una spettacolare campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, al cui interno possiamo trovare i prezzi più bassi in esclusiva assoluta.

Gli acquisti, nel caso in cui foste interessati, devono necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, oppure potrete anche affidarvi all’e-commerce aziendale, in questo caso però dovrete prestare attenzione all’eventuale necessità di pagare la spedizione verso il vostro domicilio.

Expert, le occasioni per risparmiare sono molto ghiotte

Da Expert è tempo di SottoCosto dal risparmio quasi assicurato, fino all’11 marzo sono disponibili tantissimi modelli a prezzi bassi, ricordando comunque che, data la natura della campagna promozionale, le scorte sono estremamente limitate, e potrebbero quindi terminare prima della scadenza della campagna stessa.

Il volantino è ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire, osservando da vicino il mondo della telefonia mobile, notiamo più che altro la presenza di Redmi Note 11 Pro 5G, disponibile a 289 euro, passando per Galaxy A23 a 249 euro, TCL 30+ a 159 euro, Oppo Reno8 Lite a 339 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Realme C31 a 119 euro, Oppo A96 a 239 euro, Honor X7 a 159 euro, Raelme 9 Pro+ a 279 euro, Redmi 10C a 139 euro, o anche Oppo A17 a soli 169 euro.

Questo è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da Expert, se volete conoscere nel dettaglio il volantino, non dovete fare altro che aprire sin da subito il sito ufficiale, dove troverete tutti i prezzi più bassi in esclusiva.