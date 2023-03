Euronics cerca di convincere gli utenti a tornare nei suoi negozi per completare gli acquisti dei migliori prodotti in circolazione, offrendo in cambio la possibilità di mettere le mani su dispositivi dalla qualità assoluta, sempre al giusto prezzo finale di vendita.

Gli sconti Euronics differiscono in genere da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ad esempio proprio da Unieuro o MediaWorld, con la possibilità di ricevere le offerte solo ed esclusivamente nel momento in cui decidete di recarvi personalmente in negozio, infatti al giorno d’oggi gli acquisti agli stessi prezzi non possono essere completati online sul sito ufficiale.

Euronics è assurda, nuovi sconti dai prezzi sempre più bassi

La promozione facciamo a metà di Euronics non si allontana troppo da quanto avevamo già visto in passato ad esempio da Trony, ma pone qualche limite in aggiunta a ciò che siamo solitamente abituati a vedere. Infatti gli acquisti saranno liberi da parte dei consumatori, ma allo stesso tempo sono limitati ad una selezione di televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, con la necessità comunque che uno dei due prodotti sia almeno di 499 euro.

Il meccanismo non potrebbe essere più semplice, poichè basta recarsi in negozio, inserire nel carrello due prodotti sottostando ai vincoli precedenti, e poi recarsi in cassa. A questo punto gli addetti provvederanno a scontare del 50% il valore del meno caro della coppia, una riduzione che non sarà selezionabile, ma che sarà completamente automatica nell’immediato.