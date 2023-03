Svelati i render del nuovo iPhone 15 PRO, fotocamera ENORME e usb type-C

Il design dell’iPhone 15 Pro di Apple è stato completamente esposto in seguito alla fuga di modelli CAD utilizzati per la produzione del telefono. I render rivelano uno dei design più significativi degli ultimi anni.

Trapelati da 9to5Mac e renderizzati dal designer 3D Ian Zelbo, i modelli mostrano che l’iPhone 15 Pro passerà effettivamente da Lightning a USB-C, sarà significativamente più arrotondato rispetto al suo predecessore con cornici più sottili e presenterà una protuberanza per la fotocamera posteriore.

Come sottolinea Zelbo, “la fotocamera dell’iPhone 15 Pro è ENORME“. I leaks affermano che Apple sta sviluppando sensori più grandi, e il passaggio ad una fotocamera più grande lo conferma.

Ecco svelati i nomi in codice

Inoltre, il leaker afferma che questo nuovo design più sinuoso sarà presente anche sui modelli standard di iPhone 15. Qualcosa che era stato messo in dubbio dopo che Apple aveva limitato il display su iPhone 14 Pro e Pro Max.

Separatamente, un altro influente leaker conosciuto come Unknownz21 ha pubblicato la serie e i nomi in codice per l’intera line-up di iPhone 15:

iPhone 15 – D37 – Spyder

– D37 – Spyder iPhone 15 Plus – D38 – Shasta

– D38 – Shasta iPhone 15 Pro – D83 – Vantaggio

– D83 – Vantaggio iPhone 15 Pro Max – D84 – Veyron

Il leaker aggiunge che il D38 sarà realizzato da Luxshare, mentre il D37, D83, D84 sarà realizzato da Foxconn. Le scarse vendite di iPhone 14 Plus potrebbero indurre alcuni a pensare che la società stia scaricando l’onere di costruire l’iPhone 15 Plus ad un partner secondario perché non è una priorità. Ma molti pensano che consentirà semplicemente ad Apple di adattarsi meglio alla domanda dei clienti avendo questa volta un produttore dedicato.