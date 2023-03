All’inizio di quest’anno Realme ha rilasciato il suo GT Neo 5, il primo smartphone con ricarica rapida a 240 W, e presto potrebbe annunciare un nuovo modello SE. Digital Chat Station ha individuato le prime tracce del dispositivo sul social Weibo e una certificazione ha fornito informazioni sulla scheda tecnica del nuovo Realme GT Neo 5 SE.

Realme pronta a lanciare un nuovo GT Neo 5 SE!

Il Realme GT Neo 5 SE sarà una versione meno sofisticata del dispositivo già rilasciato dall’azienda ma la sua scheda tecnica si dimostra decisamente valida. A quanto pare, infatti, lo smartphone avrà un display OLED da 6,74 pollici con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz.

A differenza del Realme GT Neo 5, che monta uno Snapdragon 8 + Gen 1, il nuovo dispositivo sarà alimentato da uno Snapdragon 7 Plus Gen 1. La batteria sarà da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida minore rispetto al modello già in commercio. Il GT Neo 5, infatti, supporta una ricarica a a 150 W e 240 W. In questo caso, invece, la ricarica si ferma ai 100 W.

Sul retro dello smartphone avremo un comparto fotografico a tre sensori, con principale da 64 megapixel accompagnato da due fotocamere da 8 e 2 megapixel. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 16 megapixel.

Le informazioni trapelate si soffermano principalmente sulla scheda tecnica e non permettono di conoscere al momento quello che sarà il periodo nel quale Realme rilascerà ufficialmente il suo dispositivo. Non è chiaro, inoltre, se sarà destinato al mercato globale o se l’azienda si limiterà a proporre lo smartphone esclusivamente al mercato cinese. Nonostante ciò, l’emergere delle prime certificazioni lascia supporre che l’attesa non sarà lunga e che entro i prossimi mesi sarà già possibile conoscere dal vivo il Realme GT Neo 5 SE.